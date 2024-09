Fani martwią się o przyszłość The Crew 2. Ubisoft odpowiada

The Crew 2 dosyć niespodziewanie zostało przecenione na kwotę zaledwie czterech złotych, co bardzo przypomina sytuację z pierwszej części serii. Promocja obowiązuje na Steamie, w PlayStation Store oraz na Xboxie do 24 września.

The Crew 2 dostępne z dużą zniżką

Fani serii The Crew mogą nie odebrać pozytywnie wiadomości o przecenie The Crew 2, ponieważ kiedy w podobny sposób przeceniono poprzednią odsłonę cyklu jakiś czas później została ona wycofana ze sprzedaży oraz Ubisoft wyłączył serwery produkcji.