The Chinese Room odłącza się od Sumo Digital. Studio odzyskuje niezależność po wykupie menedżerskim

Twórcy Still Wakes the Deep chcą skupić się na autorskich projektach i większej swobodzie twórczej.

The Chinese Room ogłosiło rozstanie z Sumo Digital. Brytyjskie studio, znane z klimatycznego Still Wakes the Deep, stało się niezależne po wykupie menedżerskim, za który odpowiada Ed Daly – obecny dyrektor studia. Transakcja została nadzorowana przez Hiro Capital. The Chinese Room uzyskało niezależność W rozmowie z IGN Ed Daly podkreślił, że decyzja o wykupie wynikała z potrzeby większej swobody artystycznej i chęci skupienia się na tworzeniu nowych marek. Studio nadal planuje współpracować z innymi zespołami, jeśli ich wizje będą zgodne. Tym samym rozwiane zostały wcześniejsze obawy, że The Chinese Room mogłoby trafić w ręce nieujawnionego inwestora lub zewnętrznej firmy.

Ostatnią dużą produkcją The Chinese Room było Still Wakes the Deep – horror osadzony na szkockiej platformie wiertniczej, który zebrał wiele nagród, w tym na gali BAFTA Games Awards. W czerwcu studio wypuściło również duże rozszerzenie do tej gry.

GramTV przedstawia:

Obecnie zespół skupia się na dokończeniu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, które ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Prace nad kontynuacją kultowego RPG-a z 2004 roku trwają od 2021 roku, kiedy to The Chinese Room przejęło projekt po wcześniejszych problemach produkcyjnych. Studio zapowiada, że po premierze skupi się na nowych własnych markach. Premiera Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 planowana jest na drugą połowę 2025 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.