Wrogowie w The Callisto Protocol prędzej wystraszą nas na śmierć, niż zabiją

The Callisto Protocol ma ukazać się w sklepach pod koniec roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych przesunięć, horror wyląduje na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S 2 grudnia. Niedawno dyrektor ds. technologii w Striking Distance Mark James wyjaśniał, że twórcy nie planują zrobić z TCP Dead Space 4. Teraz ten sam przedstawiciel studia zdradza nieco informacji na temat przeciwników w grze.

W rozmowie z portalem VG24.com Mark James wspomniał, że jednym z kluczowych elementów wywołujących strach gracza w The Callisto Protocol będzie system AI wrogów. Przeciwnicy będą bardziej skłonni wystraszyć nas na śmierć niż zabić. Jak powiedział dyrektor ze Striking Distance,

mamy wspaniałe AI. Od czasu do czasu podejmie ono decyzję, by Was nie atakować. Zamiast tego może być tak, że wróg wskoczy w wentylację nieopodal – upewniwszy się, że go widzimy. Dzięki temu będziecie wiedzieć, że jest gdzieś tutaj i czai się gdzieś, by zaraz wyskoczyć z innego wentylatora i ruszyć na Was.