W The Callisto Protocol bohater będzie ginął wiele razy – i na różne sposoby

W rozmowie z portalem VG247.com dyrektor ds. technologii w Striking Distance Mark James opowiedział o unicestwianiu głównego bohatera w The Callisto Protocol. Okazuje się, że postać będzie ginąć nad wyraz często i dlatego twórcy zadbali, by ten moment nie był dla graczy nudny. W tym celu powstało wiele "unikalnych animacji" przypisanych do konkretnych typów przeciwników. Mark James dodał, że chodziło o to, by grając w The Callisto Protocol, fani horrorów byli skłonni w pewnym momencie przyznać: “o, w taki sposób to jeszcze nie oddałem życia – to fantastyczne”.

The Callisto Protocol – system AI i kolekcjonerka

Co natomiast dotyczy innych wieści na temat gry, to nie tak dawno temu mieliśmy okazję przeczytać o systemie AI. Przedstawiciel Striking Distance zapewniał, że celem przeciwników w TCP będzie przestraszenie gracza, a nie jego wyeliminowanie (chociaż to też). Oprócz tego poznaliśmy zawartość Edycji Kolekcjonerskiej. Kupując The Callisto Protocol w tej wersji, dostaniemy między innymi grę, figurkę, zestaw skórek i steelbook. O szczegółach pisaliśmy tutaj.