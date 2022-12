The Callisto Protocol z przydatną aktualizacją

The Callisto Protocol z pewnością przydałaby się większa ilość testów. Gra od premiery ma problemy pod wieloma względami. Na szczęście część z nich udało się wyeliminować wraz z kolejnymi aktualizacjami. Najnowsza łatka wprowadza równie ważną funkcję.

Walka w The Callisto Protocol nabierze tempa

Od teraz będziecie mogli pominąć scenki związane ze śmiercią głównego bohatera. Z tej opcji powinny ucieszyć się osoby, które nie do końca przepadają za widokiem odrywanych kończyn i zmiażdżonych głów. Okaże się to również pomocne, gdy każdy z filmików widzieliście już wielokrotnie i nie macie ochoty oglądać tych sekwencji po raz kolejny.



Ponadto dzięki najnowszej aktualizacji proces leczenia powinien być szybszy. Gracze skarżyli się na to, że Jacob wykonuje swój zastrzyk za wolno. Poprawek doczekał się również system zmieniania broni. Od teraz bohater będzie robił to sprawniej. Wygląda na to, że dzięki najnowszym zmianom system walki powinien zyskać na dynamice.



Przypomnijmy, że The Callisto Protocol zadebiutowało na rynku 2 grudnia na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.