The Boys z genialnym cameo. Tego aktora się nie spodziewaliście, a idealnie pasuje do serii Amazona

Radosław Krajewski
2026/05/14 11:30
Twórcy zrobili wielką niespodziankę fanom superbohaterskiej produkcji Prime Video.

Przedostatni odcinek piątego sezonu The Boys przyniósł jedno z najbardziej emocjonalnych wydarzeń w historii serialu. Choć nie będziemy wdawać się w spoilery, to epizod obfituje w jeszcze jedną niespodziankę dla fanów serialu. Ta szczególnie ucieszy widzów, którzy bez trudu rozpoznają ten charakterystyczny głos podłożony pod jedną z postaci.

The Boys – Samuel L. Jackson zaliczył występ głosowy w finałowym sezonie serialu Amazona

W odcinku możemy usłyszeć Samuela L. Jacksona. Aktor użyczył swojego głosu postaci rekina młota o imieniu Xander. Aktor znany m.in. z roli Nick Fury dołączył tym samym do grona znanych nazwisk występujących w serialu w nietypowych rolach głosowych.

W rozmowie z Entertainment Weekly Kripke przyznał, że inspiracją do zaproszenia Jacksona była wcześniejsza współpraca z Tildą Swinton, która podkładała głos pod Ambrosiusa, morskiego partnera Deepa:

Pomyślałem, że byłoby zabawnie, gdyby za każdym razem, gdy słyszymy morskie zwierzę, mówił do nas największy i najbardziej prestiżowy aktor, jakiego tylko uda się zdobyć.

Kripke wspominał, że nagranie z L. Jacksonem odbyło się bardzo sprawnie:

Pewnego ranka miał wolną chwilę w Nowym Jorku, więc zaprosiliśmy go do studia. Ja byłem w Los Angeles i obserwowałem wszystko przez wideokonferencję. Oglądanie, jak Sam Jackson wypowiada napisane przez ze mnie kwestie, to spełnienie marzeń.

Niedawno Amazon skasował jeden ze spin-offów The Boys. Gen V nie powróci z nowymi odcinkami, a już za tydzień samo The Boys zakończy się po siedmiu latach. W przygotowaniu wciąż są inne seriale z tego uniwersum.

Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/amazon/the-boys/the-boys-showrunner-talks-a-list-voice-cameo-and-why-spoiler-had-to-die-in-penultimate-episode-a227814

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:26

Wypowiedział "Black Girl Magic!"? To by dopiero był easter egg.




