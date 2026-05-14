The Boys z genialnym cameo. Tego aktora się nie spodziewaliście, a idealnie pasuje do serii Amazona

Przedostatni odcinek piątego sezonu The Boys przyniósł jedno z najbardziej emocjonalnych wydarzeń w historii serialu. Choć nie będziemy wdawać się w spoilery, to epizod obfituje w jeszcze jedną niespodziankę dla fanów serialu. Ta szczególnie ucieszy widzów, którzy bez trudu rozpoznają ten charakterystyczny głos podłożony pod jedną z postaci.

The Boys – Samuel L. Jackson zaliczył występ głosowy w finałowym sezonie serialu Amazona

W odcinku możemy usłyszeć Samuela L. Jacksona. Aktor użyczył swojego głosu postaci rekina młota o imieniu Xander. Aktor znany m.in. z roli Nick Fury dołączył tym samym do grona znanych nazwisk występujących w serialu w nietypowych rolach głosowych.