The Boys z genialnym cameo. Tego aktora się nie spodziewaliście, a idealnie pasuje do serii Amazona

Twórcy zrobili wielką niespodziankę fanom superbohaterskiej produkcji Prime Video.
Przedostatni odcinek piątego sezonu The Boys przyniósł jedno z najbardziej emocjonalnych wydarzeń w historii serialu. Choć nie będziemy wdawać się w spoilery, to epizod obfituje w jeszcze jedną niespodziankę dla fanów serialu. Ta szczególnie ucieszy widzów, którzy bez trudu rozpoznają ten charakterystyczny głos podłożony pod jedną z postaci.
The Boys – Samuel L. Jackson zaliczył występ głosowy w finałowym sezonie serialu Amazona
W odcinku możemy usłyszeć Samuela L. Jacksona. Aktor użyczył swojego głosu postaci rekina młota o imieniu Xander. Aktor znany m.in. z roli Nick Fury dołączył tym samym do grona znanych nazwisk występujących w serialu w nietypowych rolach głosowych.
W rozmowie z Entertainment Weekly Kripke przyznał, że inspiracją do zaproszenia Jacksona była wcześniejsza współpraca z Tildą Swinton, która podkładała głos pod Ambrosiusa, morskiego partnera Deepa:
Pomyślałem, że byłoby zabawnie, gdyby za każdym razem, gdy słyszymy morskie zwierzę, mówił do nas największy i najbardziej prestiżowy aktor, jakiego tylko uda się zdobyć.
Kripke wspominał, że nagranie z L. Jacksonem odbyło się bardzo sprawnie:
Pewnego ranka miał wolną chwilę w Nowym Jorku, więc zaprosiliśmy go do studia. Ja byłem w Los Angeles i obserwowałem wszystko przez wideokonferencję. Oglądanie, jak Sam Jackson wypowiada napisane przez ze mnie kwestie, to spełnienie marzeń.