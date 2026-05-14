Dragon Ball zdetronizowane. Inne anime jest obecnie numerem jeden

Radosław Krajewski
2026/05/14 10:30
Goku musi uznać wyższość innej serii. Znając jednak temperament Saiyanina, będzie chciał wrócić na szczyt.

Po dekadach dominacji Dragon Ball stracił pozycję najbardziej dochodowej marki w portfolio Toei Animation. Najnowszy raport finansowy japońskiego studia za rok fiskalny zakończony w marcu 2026 roku pokazuje, że nowym liderem został One Piece.

Z opublikowanych danych wynika, że całkowita sprzedaż netto Toei Animation wyniosła 93,669 mld jenów, co odpowiada około 593 mln dolarów. Największy udział w tym wyniku miał One Piece, który wygenerował blisko 179,6 mln dolarów przychodu. Dragon Ball uplasował się na drugim miejscu z rezultatem około 134,2 mln dolarów.

To ogromna zmiana, zwłaszcza że jeszcze w trzecim kwartale 2025 roku Dragon Ball pozostawał na czele. Duży wpływ na końcowy rezultat miała rosnąca popularność sagi o Monkey D. Luffy, napędzana przez wydarzenia z wątku Egghead, a także aktorski serial od Netflixa.

One Piece osiągnęło znakomite wyniki w kilku kluczowych kategoriach. W segmencie zagranicznej dystrybucji kinowej seria wygenerowała 10,216 mld jenów, podczas gdy Dragon Ball uzyskał 4,386 mld jenów. Różnica była znacznie mniejsza w krajowym licencjonowaniu, gdzie One Piece zanotowało 5,130 mld jenów, a Dragon Ball 5,082 mld jenów.

Mimo utraty pierwszego miejsca Dragon Ball nadal pozostaje niezwykle silną marką. Przychód przekraczający 130 mln dolarów to bardzo dobry rezultat, szczególnie w okresie, gdy seria nie posiada aktualnie regularnie emitowanego anime. Krótkotrwały wzrost zainteresowania zapewnił serial Dragon Ball Daima, jednak nie wystarczył on, by utrzymać przewagę przez cały rok.

W raporcie zwraca uwagę także dobra kondycja innych klasycznych marek. Digimon osiągnął 2,280 mld jenów przychodów z zagranicznego licencjonowania.

Fani Son Goku wciąż mogą jednak liczyć na powrót serii na szczyt. Wznowienie anime Dragon Ball Super z pewnością pomoże serii powrócić na szczyt. Dodatkowo seria doczeka się Dragon Ball Super: Beerus, czyli remake’u pierwszej sagi. Projekt niedawno doczekał się nowego zwiastuna.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-one-piece-anime-better-2026/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

