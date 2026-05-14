Dragon Ball zdetronizowane. Inne anime jest obecnie numerem jeden

Goku musi uznać wyższość innej serii. Znając jednak temperament Saiyanina, będzie chciał wrócić na szczyt.
Po dekadach dominacji Dragon Ball stracił pozycję najbardziej dochodowej marki w portfolio Toei Animation. Najnowszy raport finansowy japońskiego studia za rok fiskalny zakończony w marcu 2026 roku pokazuje, że nowym liderem został One Piece.
One Piece pokonał Dragon Ball jako najbardziej dochodowe anime
Z opublikowanych danych wynika, że całkowita sprzedaż netto Toei Animation wyniosła 93,669 mld jenów, co odpowiada około 593 mln dolarów. Największy udział w tym wyniku miał One Piece, który wygenerował blisko 179,6 mln dolarów przychodu. Dragon Ball uplasował się na drugim miejscu z rezultatem około 134,2 mln dolarów.
To ogromna zmiana, zwłaszcza że jeszcze w trzecim kwartale 2025 roku Dragon Ball pozostawał na czele. Duży wpływ na końcowy rezultat miała rosnąca popularność sagi o Monkey D. Luffy, napędzana przez wydarzenia z wątku Egghead, a także aktorski serial od Netflixa.
One Piece osiągnęło znakomite wyniki w kilku kluczowych kategoriach. W segmencie zagranicznej dystrybucji kinowej seria wygenerowała 10,216 mld jenów, podczas gdy Dragon Ball uzyskał 4,386 mld jenów. Różnica była znacznie mniejsza w krajowym licencjonowaniu, gdzie One Piece zanotowało 5,130 mld jenów, a Dragon Ball 5,082 mld jenów.
GramTV przedstawia:
Mimo utraty pierwszego miejsca Dragon Ball nadal pozostaje niezwykle silną marką. Przychód przekraczający 130 mln dolarów to bardzo dobry rezultat, szczególnie w okresie, gdy seria nie posiada aktualnie regularnie emitowanego anime. Krótkotrwały wzrost zainteresowania zapewnił serial Dragon Ball Daima, jednak nie wystarczył on, by utrzymać przewagę przez cały rok.
W raporcie zwraca uwagę także dobra kondycja innych klasycznych marek. Digimon osiągnął 2,280 mld jenów przychodów z zagranicznego licencjonowania.
Fani Son Goku wciąż mogą jednak liczyć na powrót serii na szczyt. Wznowienie anime Dragon Ball Super z pewnością pomoże serii powrócić na szczyt. Dodatkowo seria doczeka się Dragon Ball Super: Beerus, czyli remake’u pierwszej sagi. Projekt niedawno doczekał się nowego zwiastuna.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!