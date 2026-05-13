Ahsoka wreszcie z terminem premiery. Na powrót serialu z Gwiezdnych wojen poczekamy dłużej niż przypuszczano

Radosław Krajewski
2026/05/13 06:00
Fani Star Wars muszą uzbroić się w cierpliwość.

Fani uniwersum Gwiezdnych wojen wreszcie poznali termin powrotu serialu Ahsoka. Podczas wtorkowej prezentacji Disney Upfront Rosario Dawson ogłosiła, że drugi sezon produkcji trafi na platformę Disney+ na początku 2027 roku. Tym samym nowych odcinków możemy spodziewać się w okolicach styczniu lub lutego przyszłego roku.

Aktorka nie ukrywa, że kontynuacja ma być jeszcze bardziej widowiskowa niż pierwsza odsłona:

W tym sezonie bitwy będą większe, a stawka znacznie wzrośnie.

Disney zaprezentował również krótki materiał zza kulis, w którym twórca serialu Dave Filoni oraz członkowie obsady opowiadają o pracy nad nowymi odcinkami. Z zapowiedzi wynika, że widzowie mogą spodziewać się epickich konfliktów rozgrywających się na skalę całej galaktyki. Niestety wideo nie trafiło jeszcze do sieci.

Od finału pierwszego sezonu minęły już ponad trzy lata. Ostatni odcinek, wyemitowany w październiku 2023 roku, zakończył się ucieczką Wielkiego Admirała Thrawna, granego przez Larsa Mikkelsena. Towarzyszył mu ukrywający się na pokładzie Ezra Bridger, w którego wciela się Eman Esfandi. Tymczasem Ahsoka Tano oraz Sabine Wren, grana przez Natashę Liu Bordizzo, pozostały uwięzione na planecie Peridea w odległej galaktyce. Głównym celem Thrawna pozostaje odbudowa Imperium i realizacja tzw. kampanii Thrawna, czyli serii działań wojskowych oraz politycznych mających doprowadzić do upadku Nowej Republiki.

Drugi sezon przyniesie również kilka ważnych powrotów i zmian w obsadzie. Hayden Christensen ponownie wcieli się w Anakina Skywalkera. Po śmierci Raya Stevensona rolę Baylana Skolla przejął Rory McCann, znany z Gry o tron. Na ekranie ponownie pojawi się także Admiral Ackbar.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/ahsoka-season-2-premiere-window-disney-plus-1236899905/

Radosław Krajewski

