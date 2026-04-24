Serial ze świata The Boys skasowany. Amazon nie będzie kontynuował tej historii

Prime Video nie przedłużyło tego serialu na kolejny sezon.
Zaskakujące wieści dla fanów uniwersum The Boys. Amazon zdecydował, że serial Gen V nie doczeka się trzeciego sezonu. Produkcja, która zadebiutowała w 2023 roku, zakończy swoją historię na dwóch sezonach.
Gen V skasowany po drugim sezonie. Nie będzie nowych odcinków spin-offu The Boys
Twórcy uspokajają jednak widzów, zapowiadając, że bohaterowie nie znikną całkowicie z ekranu:
Choć chcielibyśmy kontynuować tę zabawę na Godolkin jeszcze przez jeden sezon, jesteśmy zaangażowani w rozwijanie historii postaci z Gen V w piątym sezonie The Boys oraz innych projektach z tego uniwersum. Zobaczycie ich ponownie.
Drugi sezon serialu, emitowany jesienią 2025 roku, zanotował bardzo mocne otwarcie. Premierowe odcinki zanotowały 424 milionów minut oglądania i zapewniły produkcji 8 miejsce zestawieniu Nielsena. Mimo tego zainteresowanie szybko spadło i tytuł nie utrzymał się długo w rankingu najchętniej oglądanych seriali.
GramTV przedstawia:
Akcja Gen V rozgrywała się na fikcyjnym uniwersytecie Godolkin, gdzie młodzi superbohaterowie szkolili się, by w przyszłości dołączyć do legendarnej grupy Siedem. W obsadzie znaleźli się między innymi: Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips oraz Hamish Linklater.
Decyzja o zakończeniu serialu wpisuje się w większe zmiany w całym uniwersum. Główna seria The Boys również zmierza ku finałowi, który nastąpi wraz z piątym sezonem. To właśnie tam pojawią się postacie znane z Gen V, kończąc wątki obu produkcji.
Na tym jednak świat wykreowany na podstawie komiksów Gartha Ennisa się nie kończy. W planach pozostaje prequel Vought Rising, który przeniesie widzów do lat pięćdziesiątych i skupi się na losach Soldier Boya oraz Stormfront. Premiera tej produkcji zaplanowana jest na 2027 rok, a jej pierwsza zapowiedź ma pojawić się w nadchodzącym sezonie The Boys. Równolegle rozwijany jest także projekt The Boys: Mexico.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!