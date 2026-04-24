Serial ze świata The Boys skasowany. Amazon nie będzie kontynuował tej historii

Radosław Krajewski
2026/04/24 21:15
Prime Video nie przedłużyło tego serialu na kolejny sezon.

Zaskakujące wieści dla fanów uniwersum The Boys. Amazon zdecydował, że serial Gen V nie doczeka się trzeciego sezonu. Produkcja, która zadebiutowała w 2023 roku, zakończy swoją historię na dwóch sezonach.

Twórcy uspokajają jednak widzów, zapowiadając, że bohaterowie nie znikną całkowicie z ekranu:

Choć chcielibyśmy kontynuować tę zabawę na Godolkin jeszcze przez jeden sezon, jesteśmy zaangażowani w rozwijanie historii postaci z Gen V w piątym sezonie The Boys oraz innych projektach z tego uniwersum. Zobaczycie ich ponownie.

Drugi sezon serialu, emitowany jesienią 2025 roku, zanotował bardzo mocne otwarcie. Premierowe odcinki zanotowały 424 milionów minut oglądania i zapewniły produkcji 8 miejsce zestawieniu Nielsena. Mimo tego zainteresowanie szybko spadło i tytuł nie utrzymał się długo w rankingu najchętniej oglądanych seriali.

Akcja Gen V rozgrywała się na fikcyjnym uniwersytecie Godolkin, gdzie młodzi superbohaterowie szkolili się, by w przyszłości dołączyć do legendarnej grupy Siedem. W obsadzie znaleźli się między innymi: Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips oraz Hamish Linklater.

Decyzja o zakończeniu serialu wpisuje się w większe zmiany w całym uniwersum. Główna seria The Boys również zmierza ku finałowi, który nastąpi wraz z piątym sezonem. To właśnie tam pojawią się postacie znane z Gen V, kończąc wątki obu produkcji.

Na tym jednak świat wykreowany na podstawie komiksów Gartha Ennisa się nie kończy. W planach pozostaje prequel Vought Rising, który przeniesie widzów do lat pięćdziesiątych i skupi się na losach Soldier Boya oraz Stormfront. Premiera tej produkcji zaplanowana jest na 2027 rok, a jej pierwsza zapowiedź ma pojawić się w nadchodzącym sezonie The Boys. Równolegle rozwijany jest także projekt The Boys: Mexico.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/gen-v-canceled-amazon-the-boys-1236729894/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

