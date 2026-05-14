Jedno z najlepszych współczesnych fantasy doczeka się ekranizacji. Netflix pracuje nad nową serią

To może być jedna z najciekawszych propozycji platformy najbliższych lat.

Netflix oficjalnie zamówił serialową adaptację komiksu Barbaric, wydawanego przez Vault Comics. Za stworzenie oryginału odpowiadają Mike Moreci i Nathan Gooden, a redaktorem serii jest Adrian Wassel. Barbaric – słynny komiks doczeka się ekranizacji od Netflixa Ogłoszenie pojawiło się podczas prezentacji dla reklamodawców, którą Netflix zorganizował w Nowym Jorku. Prace nad serialem rozpoczęto już w 2024 roku, ale dopiero teraz platforma oficjalnie potwierdziła realizację projektu.

Według wcześniejszych doniesień w produkcji mieli wystąpić Sam Claflin oraz Patrick Stewart. Na ten moment umowy z aktorami nie zostały jednak jeszcze sfinalizowane. Fabuła serialu skupi się na bezwzględnym barbarzyńcy, który zostaje obłożony klątwą zmuszającą go do używania przemocy wyłącznie w słusznej sprawie. W rezultacie razem ze swoim gadającym toporem oraz młodą czarownicą wyrusza w podróż pełną odkrywania samego siebie, odkupienia i zemsty.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz odpowiada Sheldon Turner, znany z filmów W chmurach, X-Men: Pierwsza klasa oraz Straight Outta Compton. Turner będzie również współtwórcą serialu i producentem wykonawczym wraz z Jennifer Klein z firmy 100% Productions. Drugim showrunnerem został Robert Rovner, który wcześniej pracował przy serialu Supergirl. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także: Barry Jossen i Tana Jamieson z A+E Studios, Javier Grillo-Marxuach, F.J. DeSanto, Damian Wassel, oraz Sam Claflin, Luke Carroll i Michael Stevenson reprezentujący Soft Claw Productions. Warto dodać, że A+E Studios stoi również za popularnym serialem Prawnik z Lincolna, który zadebiutował na Netflixie w 2022 roku. Produkcja oparta na powieściach Michaela Connelly’ego doczeka się piątego i zarazem ostatniego sezonu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.