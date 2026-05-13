Nowy serial Marvela ma datę premiery. Obejrzymy go jeszcze przed Avengers: Doomsday

Radosław Krajewski
2026/05/13 06:30
Znamy datę debiutu nowej produkcji z MCU, która pojawi się jeszcze w tym roku na Disney+.

Marvel Studios oficjalnie ujawniło datę premiery serialu VisionQuest na platformie Disney+. Nowa produkcja, która stanowi finał trylogii rozpoczętej przez WandaVision, trafi do widzów już 14 października bieżącego roku.

Informację przekazał Paul Bettany podczas wtorkowej prezentacji Disneya dla reklamodawców. Aktor ponownie wcieli się w tytułowego Visiona, którego losy będą kontynuowane po wydarzeniach przedstawionych w WandaVision. To właśnie tam bohater powrócił w nowej formie po tym, jak został zabity przez Thanos w filmie Avengers: Wojna bez granic.

Według dotychczasowych informacji serial skupi się na próbie odzyskania przez Visiona utraconych wspomnień oraz jego człowieczeństwa. Marvel określa tę produkcję jako zwieńczenie telewizyjnej trylogii, w której oprócz WandaVision znalazł się także serial To zawsze Agatha.

Podczas prezentacji pokazano również zwiastun przygotowany dla mediów i partnerów reklamowych. Materiał miał zdradzić, w jaki sposób VisionQuest połączy się fabularnie z poprzednimi serialami. W trailerze pojawił się także James Spader, który ponownie użyczy głosu Ultronowi.

W obsadzie znalazł się również Todd Stashwick jako Paladin, moralnie niejednoznaczny najemnik i zabójca polujący na technologię Visiona. Do swojej roli Razy, przywódcy organizacji Dziesięciu Pierścieni znanego z filmu Iron Man, powróci także Faran Tahir.

Do obsady dołączyły ponadto Lauren Morais oraz Diane Morgan. Morais wcieli się w Lisę Molinari, postać ściśle powiązaną z Thomasem Shepherdem, którego zagra Ruaridh Mollica. Z kolei Diane Morgan sportretuje współpracowniczkę Paladina.

Na koniec warto dodać, że dzisiaj swoją premierę ma Punisher: Ostatnie starcie, czyli specjalny, krótkometrażowy film przedstawiający dalszą historię Franka Castle. Produkcja jest już dostępna na Disney+.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/visionquest-october-premiere-date-disney-plus-1236899963/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

