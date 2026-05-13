Nowy serial Marvela ma datę premiery. Obejrzymy go jeszcze przed Avengers: Doomsday

Znamy datę debiutu nowej produkcji z MCU, która pojawi się jeszcze w tym roku na Disney+.

Marvel Studios oficjalnie ujawniło datę premiery serialu VisionQuest na platformie Disney+. Nowa produkcja, która stanowi finał trylogii rozpoczętej przez WandaVision, trafi do widzów już 14 października bieżącego roku. VisionQuest – serial zadebiutuje już w październiku na Disney+ Informację przekazał Paul Bettany podczas wtorkowej prezentacji Disneya dla reklamodawców. Aktor ponownie wcieli się w tytułowego Visiona, którego losy będą kontynuowane po wydarzeniach przedstawionych w WandaVision. To właśnie tam bohater powrócił w nowej formie po tym, jak został zabity przez Thanos w filmie Avengers: Wojna bez granic.

Według dotychczasowych informacji serial skupi się na próbie odzyskania przez Visiona utraconych wspomnień oraz jego człowieczeństwa. Marvel określa tę produkcję jako zwieńczenie telewizyjnej trylogii, w której oprócz WandaVision znalazł się także serial To zawsze Agatha. Podczas prezentacji pokazano również zwiastun przygotowany dla mediów i partnerów reklamowych. Materiał miał zdradzić, w jaki sposób VisionQuest połączy się fabularnie z poprzednimi serialami. W trailerze pojawił się także James Spader, który ponownie użyczy głosu Ultronowi.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znalazł się również Todd Stashwick jako Paladin, moralnie niejednoznaczny najemnik i zabójca polujący na technologię Visiona. Do swojej roli Razy, przywódcy organizacji Dziesięciu Pierścieni znanego z filmu Iron Man, powróci także Faran Tahir. Do obsady dołączyły ponadto Lauren Morais oraz Diane Morgan. Morais wcieli się w Lisę Molinari, postać ściśle powiązaną z Thomasem Shepherdem, którego zagra Ruaridh Mollica. Z kolei Diane Morgan sportretuje współpracowniczkę Paladina. Na koniec warto dodać, że dzisiaj swoją premierę ma Punisher: Ostatnie starcie, czyli specjalny, krótkometrażowy film przedstawiający dalszą historię Franka Castle. Produkcja jest już dostępna na Disney+.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.