Nowy serial Marvela ma datę premiery. Obejrzymy go jeszcze przed Avengers: Doomsday

Znamy datę debiutu nowej produkcji z MCU, która pojawi się jeszcze w tym roku na Disney+.
Marvel Studios oficjalnie ujawniło datę premiery serialu VisionQuest na platformie Disney+. Nowa produkcja, która stanowi finał trylogii rozpoczętej przez WandaVision, trafi do widzów już 14 października bieżącego roku.
VisionQuest – serial zadebiutuje już w październiku na Disney+
Informację przekazał Paul Bettany podczas wtorkowej prezentacji Disneya dla reklamodawców. Aktor ponownie wcieli się w tytułowego Visiona, którego losy będą kontynuowane po wydarzeniach przedstawionych w WandaVision. To właśnie tam bohater powrócił w nowej formie po tym, jak został zabity przez Thanos w filmie Avengers: Wojna bez granic.
Według dotychczasowych informacji serial skupi się na próbie odzyskania przez Visiona utraconych wspomnień oraz jego człowieczeństwa. Marvel określa tę produkcję jako zwieńczenie telewizyjnej trylogii, w której oprócz WandaVision znalazł się także serial To zawsze Agatha.
Podczas prezentacji pokazano również zwiastun przygotowany dla mediów i partnerów reklamowych. Materiał miał zdradzić, w jaki sposób VisionQuest połączy się fabularnie z poprzednimi serialami. W trailerze pojawił się także James Spader, który ponownie użyczy głosu Ultronowi.
W obsadzie znalazł się również Todd Stashwick jako Paladin, moralnie niejednoznaczny najemnik i zabójca polujący na technologię Visiona. Do swojej roli Razy, przywódcy organizacji Dziesięciu Pierścieni znanego z filmu Iron Man, powróci także Faran Tahir.
Do obsady dołączyły ponadto Lauren Morais oraz Diane Morgan. Morais wcieli się w Lisę Molinari, postać ściśle powiązaną z Thomasem Shepherdem, którego zagra Ruaridh Mollica. Z kolei Diane Morgan sportretuje współpracowniczkę Paladina.
Na koniec warto dodać, że dzisiaj swoją premierę ma Punisher: Ostatnie starcie, czyli specjalny, krótkometrażowy film przedstawiający dalszą historię Franka Castle. Produkcja jest już dostępna na Disney+.
