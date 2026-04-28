Czy twój PC udźwignie The Blood of Dawnwalker? Do 4K trzeba prawdziwego potwora

Od premiery The Blood of Dawnwalker dzielą nas już tylko 4 miesiące. Pora więc się powoli szykować.

Czy wasz komputer udźwignie nową grę twórców Wiedźmina 3? Teraz możecie to sprawdzić. Jaki komputer potrzebny do The Blood of Dawnwalker? Podczas wtorkowej prezentacji twórcy The Blood of Dawnwalker opublikowali bowiem wymagania sprzętowe swojej nadchodzącej produkcji. Jeżeli więc chcecie zabawić się w debiutancki projekt Rebel Wolves, na pewno musicie mieć na pokładzie 16 GB RAM-u, 60 gigabajtów wolnej przestrzeni na dysku SSD oraz Windows 10. To wspólny wymóg, niezależnie od jakości grafiki, jaką chcemy uzyskać. Czy będziemy grać na Low, czy na Ultra – powyższe rzeczy muszą być na pokładzie naszej maszyny. Bardziej elastycznie wyglądają inne aspekty, związane np. z kartą graficzną, procesorem czy też pamięcią VRAM.

By odpalić The Blood of Dawnwalker na niskich detalach, potrzebujemy np. kartę NVIDIA z serii RTX 3050 lub GTX 1070, aczkolwiek wystarczy też AMD RX Vega-56 i Intel Arc A580. W przypadku procesora musimy wyposażyć się w Intel Core i7-8700K albo AMD Ryzen 7 3700X. Te podzespoły pozwolą odpalić nam grę w 30 FPS-ach w natywnej rozdzielczości 1080p. A co, jeżeli chcemy bawić się w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K? Wtedy bez high-endowego NVIDIA RTX 509, a także Intel Core i5-13600K lub AMD Ryzen 9 7950X się nie obejdzie. Oczywiście są też opcje bardziej kompromisowe. Wymagania The Blood of Dawnwalker prezentują się następująco: Wymagania Minimalne Cel wydajnościowy: Natywne 1080p @ 30 FPS

Niskie Procesor (CPU): Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

16 GB Karta graficzna (GPU): NVIDIA RTX 3050 / GTX 1070 / AMD RX Vega-56 / Intel Arc A580

6 GB Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Wymagania Rekomendowane: Cel wydajnościowy: 1080p @ 60 FPS

Wysokie Procesor (CPU): Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X

16 GB Karta graficzna (GPU): NVIDIA RTX 5060 / RX 6800-XT

12 GB Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Wysokie Procesor (CPU): Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X

16 GB Karta graficzna (GPU): NVIDIA RTX 4070-Ti / AMD RX 7800-XT

Ultra Procesor (CPU): Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X

16 GB Karta graficzna (GPU): NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900-XTX

Ultra Procesor (CPU): Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X

16 GB Karta graficzna (GPU): NVIDIA RTX 5090

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

