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Premiera TES IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami

Mikołaj Ciesielski
2026/06/13 13:00
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Wygląda na to, że prace nad wersją na konsolę Nintendo zmierzają ku końcowi.

W trakcie lutowego Nintendo Direct zapowiedziano, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered trafi na Nintendo Switch 2. Wówczas nie ujawniono konkretnej daty premiery gry na konsoli japońskiej firmy. Wygląda jednak na to, że użytkownicy wspomnianej platformy otrzymają wkrótce możliwość zapoznania się odświeżoną wersję The Elder Scrolls IV: Oblivion.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 ocenione przez ESRB

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w wersji na Nintendo Switch 2 doczekało się klasyfikacji ze strony ESRB (dzięki GamingBolt). Dla przypomnienia wspomniana organizacja zajmuje się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej. Niewykluczone więc, że w najbliższych tygodniach dowiemy się, kiedy dokładnie odświeżona wersja kultowego RPG trafi w ręce fanów Nintendo.

Pojawienie się The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w wersji na Nintendo Switch 2 w bazie danych ESRB sugeruje bowiem, że prace nad portem zbliżają się ku końcowi. Zainteresowanym nie pozostaje jednak na ten moment nic innego, jak uważnie śledzić komunikaty firm Bethesda i Nintendo.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutowało na rynku 22 kwietnia 2025 roku. Odświeżona wersja kultowego RPG studia Bethesda dostępna jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wspomniany tytuł od momentu premiery znajduje się również w bibliotekach usług Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-elder-scrolls-4-oblivion-remastered-deluxe-edition-rated-for-switch-2-by-esrb

Tagi:

News
Bethesda
RPG
sandbox
ESRB
fantasy
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Virtuos
klasyfikacja
Nintendo Switch 2
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112