Premiera TES IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami

Wygląda na to, że prace nad wersją na konsolę Nintendo zmierzają ku końcowi.

W trakcie lutowego Nintendo Direct zapowiedziano, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered trafi na Nintendo Switch 2. Wówczas nie ujawniono konkretnej daty premiery gry na konsoli japońskiej firmy. Wygląda jednak na to, że użytkownicy wspomnianej platformy otrzymają wkrótce możliwość zapoznania się odświeżoną wersję The Elder Scrolls IV: Oblivion.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 ocenione przez ESRB

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w wersji na Nintendo Switch 2 doczekało się klasyfikacji ze strony ESRB (dzięki GamingBolt). Dla przypomnienia wspomniana organizacja zajmuje się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej. Niewykluczone więc, że w najbliższych tygodniach dowiemy się, kiedy dokładnie odświeżona wersja kultowego RPG trafi w ręce fanów Nintendo.