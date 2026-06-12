Pax Dei z dużą aktualizacją. Gra przeszła na Unreal Engine 5.6 i otrzymała sporo zmian w zachowaniu NPC

Twórcy MMORPG Pax Dei udostępnili najnowszą aktualizację gry, która po kilku tygodniach testów na serwerze Arcaria PTS trafiła już na wszystkie serwery. Jedną z najważniejszych zmian jest przejście produkcji na silnik Unreal Engine 5.6. Aktualizacja wprowadza również poprawki dotyczące zachowania przeciwników NPC, zmiany w systemie agresji, liczne usprawnienia jakości życia oraz ponad 50 nowych elementów dekoracyjnych i budowlanych.

Pax Dei otrzymuje dużą aktualizację

Prace nad aktualizacją trwały już od dłuższego czasu. Studio Mainframe wcześniej zapowiadało, że zamierza skupić się na poprawie zachowania przeciwników i mechaniki aggro, choć po drodze pojawiły się problemy, które opóźniły wdrożenie łatki do testów. Teraz wszystkie zmiany są już dostępne dla graczy. Przejście na Unreal Engine 5.6 przynosi również wsparcie dla technologii AMD FSR 4 oraz Nvidia DLSS 4.5. Jak podkreślają deweloperzy, wiele elementów tej aktualizacji nie jest od razu widocznych dla graczy. Ulepszenia silnika, poprawa wydajności i stabilności mają przede wszystkim wzmocnić fundamenty gry pod przyszły rozwój.