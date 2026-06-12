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Pax Dei z dużą aktualizacją. Gra przeszła na Unreal Engine 5.6 i otrzymała sporo zmian w zachowaniu NPC

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/12 10:10
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MMORPG Pax Dei nadal się rozwija i właśnie twórcy zaktualizowali silnik produkcji do nowszej wersji.

Twórcy MMORPG Pax Dei udostępnili najnowszą aktualizację gry, która po kilku tygodniach testów na serwerze Arcaria PTS trafiła już na wszystkie serwery. Jedną z najważniejszych zmian jest przejście produkcji na silnik Unreal Engine 5.6. Aktualizacja wprowadza również poprawki dotyczące zachowania przeciwników NPC, zmiany w systemie agresji, liczne usprawnienia jakości życia oraz ponad 50 nowych elementów dekoracyjnych i budowlanych.

Pax Dei
Pax Dei

Pax Dei otrzymuje dużą aktualizację

Prace nad aktualizacją trwały już od dłuższego czasu. Studio Mainframe wcześniej zapowiadało, że zamierza skupić się na poprawie zachowania przeciwników i mechaniki aggro, choć po drodze pojawiły się problemy, które opóźniły wdrożenie łatki do testów. Teraz wszystkie zmiany są już dostępne dla graczy. Przejście na Unreal Engine 5.6 przynosi również wsparcie dla technologii AMD FSR 4 oraz Nvidia DLSS 4.5. Jak podkreślają deweloperzy, wiele elementów tej aktualizacji nie jest od razu widocznych dla graczy. Ulepszenia silnika, poprawa wydajności i stabilności mają przede wszystkim wzmocnić fundamenty gry pod przyszły rozwój.

GramTV przedstawia:

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian są poprawki dotyczące zachowania przeciwników w lochach. NPC nie będą już prowadzić niekończących się pościgów za graczami przez całe podziemia czy ogromne obszary świata. Dzięki nowym ustawieniom agresji przeciwnicy mają zachowywać się bardziej naturalnie, co powinno znacząco poprawić przebieg starć i eksploracji lochów. Aktualizacja wprowadza także szereg usprawnień jakości życia. Ulepszono interfejs drużyny, dodano powiadomienia dotyczące poczty oraz kolejki odbioru nagród, a także podwojono wydajność produkcji węgla drzewnego. Nie zabrakło również licznych poprawek błędów i optymalizacji wydajności. Deweloperzy przygotowali ponadto ponad 50 nowych elementów dekoracyjnych i części konstrukcyjnych, które pozwolą graczom na jeszcze większą swobodę podczas budowania własnych osad i budynków.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/pax-dei-upgrades-to-ue-56-makes-npc-aggro-changes-and-adds-50-new-building-pieces-and-decor-items-2000138278

Tagi:

News
aktualizacja
RPG
MMORPG
fantasy
średniowiecze
gra sieciowa
MMO
Unreal Engine 5
Pax Dei
patch do gry
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:33

Już zapomniałem o tej grze. Czarni to widzę bo z jednej strony to sandbox a z drugiej szybko po patchu nikt w niego nie gra.

MMO, mniej jak 1000 osób w ciągu dnia i spotkanie kogoś na serwerze graniczy z niemożliwością. 

Przypomina mi się porażka Dune.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112