Valor Mortis opóźnione. Zmiana daty premiery zaledwie 4 dni po jej ogłoszeniu

Możemy o tym przeczytać w opublikowanym w tej okazji oświadczeniu:

Witajcie żołnierze,

Wrzesień został absolutnie wypełniony po brzegi niesamowicie wyglądającymi grami. Wiedzieliśmy, że istnieje taka możliwość, ale kiedy bierze się udział w pokazie partnerskim, tak jak my, daty są blokowane z wielotygodniowym wyprzedzeniem.

Chcemy dać Valor Mortis (oraz Waszym portfelom) nieco przestrzeni do oddechu.

Dlatego też zdecydowaliśmy się przesunąć naszą datę premiery na 13 października.

W międzyczasie właśnie wypuściliśmy nasze demo na Steamie i otrzymujemy mnóstwo opinii. Ta nowa data daje nam również jeszcze więcej czasu na ulepszenie gry. Wypróbujcie ją, dajcie nam znać, co myślicie, i do zobaczenia w październiku!