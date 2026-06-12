Valor Mortis opóźnione. Zmiana daty premiery zaledwie 4 dni po jej ogłoszeniu

Jedną z produkcji pokazanych na XBOX Games Showcase 2026 było Valor Mortis. Tytuł otrzymał wtedy też datę premiery.
Od tego momentu minęły 4 dni. To wystarczyło, by polska produkcja została… opóźniona.
Valor Mortis opóźnione o 3 tygodnie
W trakcie wspomnianego pokazu dowiedzieliśmy się, że Valor Mortis trafi na rynek 24 września 2026 roku. Można było więc ostrzyć sobie zęby, bo na prezentowanych materiałach wyglądało na to, iż twórcy Ghostrunnera szykują naprawdę ciekawą propozycję dla fanów wszelkiej maści soulslike’ów. I tak zapewne jest, o czym możecie się zresztą dowiedzieć z naszego tekstu z pierwszymi wrażeniami z gry. Niemniej na własnej skórze przekonamy się o tym nieco później niż pierwotnie zakładano. Zamiast końcówki września będzie połowa kolejnego miesiąca – konkretnie, nowy termin premiery to 13 października. Powód? One More Level chce jeszcze bardziej dopracować swój produkt przez wypuszczeniem go w świat.
Możemy o tym przeczytać w opublikowanym w tej okazji oświadczeniu:
Witajcie żołnierze,
Wrzesień został absolutnie wypełniony po brzegi niesamowicie wyglądającymi grami. Wiedzieliśmy, że istnieje taka możliwość, ale kiedy bierze się udział w pokazie partnerskim, tak jak my, daty są blokowane z wielotygodniowym wyprzedzeniem.
Chcemy dać Valor Mortis (oraz Waszym portfelom) nieco przestrzeni do oddechu.
Dlatego też zdecydowaliśmy się przesunąć naszą datę premiery na 13 października.
W międzyczasie właśnie wypuściliśmy nasze demo na Steamie i otrzymujemy mnóstwo opinii. Ta nowa data daje nam również jeszcze więcej czasu na ulepszenie gry. Wypróbujcie ją, dajcie nam znać, co myślicie, i do zobaczenia w październiku!
GramTV przedstawia:
Jeżeli chodzi o wspominkę o oddech, aluzja jest jasna. W związku z listopadową premierą Grand Theft Auto 6 wiele innych gier próbowało “uciec” od nadchodzącego hitu Rockstar Games. W efekcie wrześniowy harmonogram prawdziwie napuchł od kolejnych zapowiedzianych premier, tymczasem zarówno zasobność portfeli, jak i dostępność czasu graczy mają swoje granice.