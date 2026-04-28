Twórcy Wiedźmina przeszli do konkretów. W The Blood of Dawnwalker zagramy we wrześniu

Maciej Petryszyn
2026/04/28 18:27
Stało się! Rebel Wolves odsłonili karty, ujawniając nam więcej szczegółów na temat The Blood of Dawnwalker.

W tym tak wyczekiwaną datę premiery. Kiedy więc zagramy w nową produkcję twórców Wiedźmina 3: Dziki Gon?

The Blood of Dawnwalker nadejdzie na początku września

Podczas wtorkowego pokazu The Blood of Dawnwalker obejrzeliśmy m.in. około 15-minutowy gameplay, prezentujący kilka aspektów rozgrywki, w tym również zmiany. Te dotyczą np. korzystania z umiejętności. Wcześniej za każdym razem trzeba było otwierać koło wyboru, by skorzystać z którejś z nich. Teraz jednak możemy ustawić kilka w ramach podręcznych skrótów, by nie wybijać się z immersji. Sam świat przemierzać będziemy zarówno w wampirzej, jak i ludzkiej formie. Tylko w tej drugiej dostaniemy się do miejsc magii, które z uwagi na magię krwi są dostępne tylko w dzień. Ciekawie wygląda wykupowanie perków, które kosztować nas będą nie tylko punkty doświadczenia, ale również… czas.

Bo na całą rozgrywkę mamy określony czas – 30 dni, w których trakcie musimy uratować naszą rodzinę. Niemniej pory nie będą upływać w czasie rzeczywistym. Zamiast tego licznik czasu przesuwać będziemy np. albo wykonując zadania, albo ich poszczególne etapy. Nie zabraknie też rozwiązań znanych np. z serii Assassin’s Creed. Będą więc wieże, dzięki którym odkryjemy ciekawe miejsca w okolicy, czy też swoiste “drzewko” powiązań, prowadzące aż do głównego antagonisty, Brencisa. Z uwagi na wykorzystanie formuły otwartego świata wielokrotnie korzystać będziemy z małych świątyni, czyli miejsc szybkiej podróży.

W The Blood of Dawnwalker zagramy już 3 września 2026. Tytuł dostępny będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

MisticGohan_MODED
Dzisiaj 19:17

No i git.

Niakadan
Dzisiaj 18:47

Droga gierka dlatego warto wspierać Polish our prices




