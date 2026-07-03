Zaloguj się lub Zarejestruj

Od zwierzyny do łowcy i z powrotem. Cronos: Lazarus pokaże inną twarz horroru

Maciej Petryszyn
2026/07/03 17:30
0
0

Miesiąc temu Bloober Team oficjalnie zapowiedział dodatek do Cronos: A New Dawn. Teraz mamy szansę, by rzucić na niego okiem.

Oto bowiem polskie studio opublikowało dziennik deweloperski. Ten dotyczy oczywiście Cronos: Lazarus.

Cronos: Lazarus
Cronos: Lazarus

Bloober Team stawia na agresywną walkę

Rzeczony dziennik zatytułowano Becoming the Warden, a więc Stając się Strażnikiem. W nim deweloperzy Bloober opowiadają więcej m.in. o nowych mechanikach oraz umiejętnościach, które wprowadzi dodatek. Jak się okazuje, rozszerzenie o wiele bardziej od podstawowego Cronos: The New Dawn nastawione będzie na akcję. Nic dziwnego – wcielimy się wszak w potężnego Opiekuna. Teraz, zamiast kryć się i przemykać, będziemy inicjować potyczki, bo zwyczajnie będziemy na tyle mocni, by móc je wygrywać. Jednocześnie twórcy zapewniają, iż cała opowieść będzie mieć inny charakter, a Lazarus podąży w kierunku opowieści bardziej emocjonalnej.

W samej grze otrzymamy, jak zostało wspomniane, nowe moce. Jedną z nich będzie teleportacja, dzięki której będziemy mogli dotrzeć do miejsc, do których Podróżnik nie miał szansy dotrzeć. Co jednak istotne, będzie można z niej korzystać również podczas walki, co nada starciom dynamizmu i doda więcej opcji taktycznych. Dodatkowo Opiekun będzie mógł rozstawić swój “obraz”, by ten przyciągał uwagę przeciwników, który można potem sprawnie wyeliminować – np. dzięki nowej broni, jaką jest Gladius. Sami twórcy opisują go jako bardziej zabójczą wersję sztyletu znanego z oryginalnej gry.

GramTV przedstawia:

Podczas Cronos: Lazarus wyruszymy na samotną misję o osobistym charakterze. Kolektyw nie będzie jednak biernie przyglądać się naszym poczynaniom. Zamiast tego wysłał w pogoń za nami kogoś, kogo stworzono specjalnie do tego celu, a kto będzie w stanie dorównać nam siłą. To powoduje, że bardzo łatwo z łowcy zmienić się w zwierzynę. Przypomnijmy, że Cronos: Lazarus trafi w nasze ręce jesienią 2026, ukazując się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/cronos-lazarus-new-gameplay-details-revealed/

Tagi:

News
gameplay
dodatek
Bloober Team
rozgrywka
Cronos: The New Dawn
polska gra
Cronos: Lazarus
Cronos Lazarus
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112