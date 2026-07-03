Od zwierzyny do łowcy i z powrotem. Cronos: Lazarus pokaże inną twarz horroru

Miesiąc temu Bloober Team oficjalnie zapowiedział dodatek do Cronos: A New Dawn. Teraz mamy szansę, by rzucić na niego okiem.

Oto bowiem polskie studio opublikowało dziennik deweloperski. Ten dotyczy oczywiście Cronos: Lazarus. Bloober Team stawia na agresywną walkę Rzeczony dziennik zatytułowano Becoming the Warden, a więc Stając się Strażnikiem. W nim deweloperzy Bloober opowiadają więcej m.in. o nowych mechanikach oraz umiejętnościach, które wprowadzi dodatek. Jak się okazuje, rozszerzenie o wiele bardziej od podstawowego Cronos: The New Dawn nastawione będzie na akcję. Nic dziwnego – wcielimy się wszak w potężnego Opiekuna. Teraz, zamiast kryć się i przemykać, będziemy inicjować potyczki, bo zwyczajnie będziemy na tyle mocni, by móc je wygrywać. Jednocześnie twórcy zapewniają, iż cała opowieść będzie mieć inny charakter, a Lazarus podąży w kierunku opowieści bardziej emocjonalnej.

W samej grze otrzymamy, jak zostało wspomniane, nowe moce. Jedną z nich będzie teleportacja, dzięki której będziemy mogli dotrzeć do miejsc, do których Podróżnik nie miał szansy dotrzeć. Co jednak istotne, będzie można z niej korzystać również podczas walki, co nada starciom dynamizmu i doda więcej opcji taktycznych. Dodatkowo Opiekun będzie mógł rozstawić swój “obraz”, by ten przyciągał uwagę przeciwników, który można potem sprawnie wyeliminować – np. dzięki nowej broni, jaką jest Gladius. Sami twórcy opisują go jako bardziej zabójczą wersję sztyletu znanego z oryginalnej gry.

GramTV przedstawia:

Podczas Cronos: Lazarus wyruszymy na samotną misję o osobistym charakterze. Kolektyw nie będzie jednak biernie przyglądać się naszym poczynaniom. Zamiast tego wysłał w pogoń za nami kogoś, kogo stworzono specjalnie do tego celu, a kto będzie w stanie dorównać nam siłą. To powoduje, że bardzo łatwo z łowcy zmienić się w zwierzynę. Przypomnijmy, że Cronos: Lazarus trafi w nasze ręce jesienią 2026, ukazując się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

