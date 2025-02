Poznaliśmy nowe informacje o świecie The Blood of Dawnwalker. Twórcy udostępnili pierwszą część historii

Niech Jedyny i Prawdziwy Bóg, w swoim wszechogarniającym miłosierdziu, uspokoi moją rękę i pokieruje mym piórem, bo rzeczy, które zamierzam zamieścić na tych stronach, są trudne do zrozumienia, a jeszcze trudniejsze do opisania. Niech strzeże On mej duszy, gdy piszę o czynach Diabła. Niech zwycięży w swoich zmaganiach z Ciemnością, bo widziałem, jak wsiąka ona w Jego Stworzenie i wypacza je do niepoznania.

Nazywam się Albertus Taurinus, pochodzę z Turynu we Włoszech. Przybyłem do Doliny Sangora, gdy miałem pięćdziesiąt jeden lat, wezwany przez starszego doliny, kniazia Skendera Dragostiego, który szukał człowieka pióra, mogącego opisać jego bohaterskie czyny…