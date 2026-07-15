Fani Kingdom Hearts powinni zaznaczyć tę datę w kalendarzu

Wygląda na to, że Square Enix i Disney szykują kolejne informacje o długo wyczekiwanym RPG.

Po latach skąpych informacji Kingdom Hearts 4 ponownie znalazło się w centrum uwagi. Czerwcowy zwiastun zaprezentowany podczas Nintendo Direct rozbudził apetyt fanów, a teraz pojawił się kolejny sygnał sugerujący, że na następne materiały nie trzeba będzie długo czekać. Kingdom Hearts pojawi się na D23 Disney oficjalnie potwierdził, że seria Kingdom Hearts będzie obecna podczas tegorocznego wydarzenia D23: The Ultimate Disney Fan Event. Zaplanowano specjalny panel poświęcony marce, podczas którego twórcy opowiedzą o jej historii oraz współpracy pomiędzy Disneyem, Pixarem i Square Enix. W wydarzeniu mają uczestniczyć deweloperzy, aktorzy głosowi oraz osoby odpowiedzialne za rozwój serii.

Choć Disney nie potwierdził wprost obecności Kingdom Hearts 4, wielu fanów spodziewa się, że właśnie tam zobaczymy nowy zwiastun lub poznamy kolejne szczegóły dotyczące gry. Tym bardziej że D23 już wcześniej było miejscem ważnych ogłoszeń związanych z serią – to właśnie podczas tej imprezy ujawniono między innymi świat inspirowany Wielką Szóstką w Kingdom Hearts 3.

GramTV przedstawia:

Również główna prezentacja Disney Entertainment Showcase ma przynieść pierwsze materiały z nadchodzących projektów, a także niespodziewane zapowiedzi oraz występy gości specjalnych. Nie można więc wykluczyć, że Kingdom Hearts 4 pojawi się właśnie podczas tego segmentu. Nawet jeśli nowa odsłona nie otrzyma obszernej prezentacji, D23 powinno przynieść fanom przynajmniej nowe informacje dotyczące przyszłości marki. W grę wchodzą także zapowiedzi gadżetów, jubileuszowych atrakcji czy komentarze twórców. Co ciekawe, zaledwie kilkanaście dni później rozpocznie się Gamescom 2026, którego ceremonia Opening Night Live odbędzie się 25 sierpnia. Niewykluczone więc, że Square Enix rozłoży komunikację na dwa wydarzenia – najpierw D23, a następnie największe targi gier w Europie. Na razie jedno jest pewne – 15 sierpnia to data, którą fani Kingdom Hearts powinni mieć zaznaczoną w kalendarzu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









