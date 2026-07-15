Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls III: Morrowind błyszczy z RTX Remix Path Tracing. Nowy mod wprowadza zupełnie nową jakość do kultowego RPG-a

Radosław Krajewski
2026/07/15 09:30
0
0

Modyfikacja odmienia tę ponad dwudziestoletnią grę.

The Elder Scrolls III: Morrowind doczekał się kolejnego projektu wykorzystującego technologię RTX Remix. Nowa modyfikacja wprowadza do kultowego RPG pełne oświetlenie Path Tracing w czasie rzeczywistym, a także materiały PBR, dzięki którym świat gry wygląda znacznie bardziej spójnie i realistycznie.

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls III: Morrowind stał się jeszcze lepszy z modyfikacją RTX Remix Path Tracing

W lipcu 2025 roku pojawiły się informacje o wcześniejszym projekcie RTX Remix przeznaczonym do Morrowinda. Modyfikacja znajdowała się wówczas na wczesnym etapie prac, jednak jej ostatnia aktualizacja została opublikowana w sierpniu 2025 roku. Brak kolejnych wiadomości sugeruje, że rozwój tamtej wersji został porzucony.

Na szczęście gracze zainteresowani odświeżeniem klasycznej produkcji Bethesdy otrzymali właśnie nową alternatywę. Za modyfikację odpowiada twórca posługujący się nickiem Naeluk58. Projekt dodaje do Morrowinda oświetlenie Path Tracing w czasie rzeczywistym oraz materiały PBR, które pozwalają powierzchniom, przedmiotom i elementom otoczenia lepiej reagować na nowe źródła światła.

Modyfikacja nie jest jeszcze ukończona, dlatego podczas rozgrywki mogą pojawiać się błędy graficzne oraz różnego rodzaju niedoskonałości. Mimo to projekt znajduje się już w na tyle dobrym stanie, że pozwala przejść całą grę z aktywnym Path Tracingiem.

GramTV przedstawia:

Autor udostępnił również materiał wideo prezentujący działanie nowego systemu oświetlenia. Na stronie modyfikacji w serwisie Nexus Mods można dodatkowo znaleźć porównawcze zrzuty ekranu, które pokazują różnice pomiędzy oryginalną oprawą wizualną a wersją wykorzystującą RTX Remix.

Instalacja projektu wymaga jednak nieco więcej pracy niż w przypadku prostych modyfikacji polegających na skopiowaniu plików do folderu gry. Użytkownicy muszą skorzystać z przygotowanej instrukcji i samodzielnie przejść przez kolejne etapy konfiguracji. Dla części graczy może to stanowić przeszkodę, ale efekt końcowy jest tego warty i pozwala zobaczyć Morrowinda w zupełnie nowej odsłonie.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/new-the-elder-scrolls-iii-morrowind-rtx-remix-path-tracing-mod-released/

Tagi:

News
Bethesda
RPG
mody
modyfikacje
The Elder Scrolls
Morrowind
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
The Elder Scrolls III: Morrowind
Nvidia RTX
GeForce RTX
RTX Remix
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112