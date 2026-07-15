The Elder Scrolls III: Morrowind błyszczy z RTX Remix Path Tracing. Nowy mod wprowadza zupełnie nową jakość do kultowego RPG-a

Modyfikacja odmienia tę ponad dwudziestoletnią grę.

The Elder Scrolls III: Morrowind doczekał się kolejnego projektu wykorzystującego technologię RTX Remix. Nowa modyfikacja wprowadza do kultowego RPG pełne oświetlenie Path Tracing w czasie rzeczywistym, a także materiały PBR, dzięki którym świat gry wygląda znacznie bardziej spójnie i realistycznie. The Elder Scrolls III: Morrowind stał się jeszcze lepszy z modyfikacją RTX Remix Path Tracing W lipcu 2025 roku pojawiły się informacje o wcześniejszym projekcie RTX Remix przeznaczonym do Morrowinda. Modyfikacja znajdowała się wówczas na wczesnym etapie prac, jednak jej ostatnia aktualizacja została opublikowana w sierpniu 2025 roku. Brak kolejnych wiadomości sugeruje, że rozwój tamtej wersji został porzucony.

Na szczęście gracze zainteresowani odświeżeniem klasycznej produkcji Bethesdy otrzymali właśnie nową alternatywę. Za modyfikację odpowiada twórca posługujący się nickiem Naeluk58. Projekt dodaje do Morrowinda oświetlenie Path Tracing w czasie rzeczywistym oraz materiały PBR, które pozwalają powierzchniom, przedmiotom i elementom otoczenia lepiej reagować na nowe źródła światła. Modyfikacja nie jest jeszcze ukończona, dlatego podczas rozgrywki mogą pojawiać się błędy graficzne oraz różnego rodzaju niedoskonałości. Mimo to projekt znajduje się już w na tyle dobrym stanie, że pozwala przejść całą grę z aktywnym Path Tracingiem.

GramTV przedstawia:

Autor udostępnił również materiał wideo prezentujący działanie nowego systemu oświetlenia. Na stronie modyfikacji w serwisie Nexus Mods można dodatkowo znaleźć porównawcze zrzuty ekranu, które pokazują różnice pomiędzy oryginalną oprawą wizualną a wersją wykorzystującą RTX Remix. Instalacja projektu wymaga jednak nieco więcej pracy niż w przypadku prostych modyfikacji polegających na skopiowaniu plików do folderu gry. Użytkownicy muszą skorzystać z przygotowanej instrukcji i samodzielnie przejść przez kolejne etapy konfiguracji. Dla części graczy może to stanowić przeszkodę, ale efekt końcowy jest tego warty i pozwala zobaczyć Morrowinda w zupełnie nowej odsłonie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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