The Blood of Dawnwalker w nowych grafikach. Kolejne lokacje i omówienie przeciwnika

Polskie studio regularnie dzieli się nowymi materiałami ze swojej debiutanckiej gry The Blood of Dawnwalker. Chociaż na nowy zwiastun, czy też wideo z rozgrywki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to gracze czekający na ten tytuł mogą nie tylko poznać szczegóły Doliny Sangora, ale również poznać lokacje, przeciwników oraz główne postacie za sprawą grafik koncepcyjnych. Niedawno Rebel Wolves podzieliło się kolejnymi pracami, które zobaczycie poniżej.

The Blood of Dawnwalker – nowe lokacje i przeciwnik zaprezentowane na kolejnych grafikach z gry

Na jednej z nowych grafik zaprezentowano nienazwanego jeszcze przeciwnika, którego mogliśmy zobaczyć w pierwszym zwiastunie. Będzie to wróg z wielkimi skrzydłami, a także długimi ramionami z przyczepionymi kosami, które stanowić będą śmiertelne zagrożeni dla głównego bohatera.