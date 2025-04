The Blood of Dawnwalker z kolejnym fragmentem historii. Poznaliśmy moc magii w grze

Od czasu zapowiedzi The Blood of Dawnwalker polskie studio Rebel Wolves podzieliło się naprawdę wieloma informacjami w mediach społecznościowych na temat świata gry. Niedawno byli pracownicy CD Projekt RED udostępnili kolejne grafiki - tym razem prezentujące projekt Doliny Sandora. Tym razem przedstawiono nam postać św. Tyny.

The Blood of Dawnwalker – kolejny fragment pamiętnika ujawnia historię cudotwórczyni

W najnowszym wpisie konta The Blood of Dawnwalker na Twitterze/X możemy przeczytać następny, dziesiąty już, fragment pamiętnika uczonego Albertusa Taurinusa opowiadającego “Sekretną historię Doliny Sangora”. Postać opisana w tekście założyła klasztor we wspomnianej dolinie i według legend dalej jest w stanie leczyć najpoważniejsze choroby. Miał w tym pomagać tajemniczy medalion, który teraz spoczywa w sarkofagu wraz z właścicielką.

Wczytywanie ramki mediów.