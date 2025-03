The Blood of Dawnwalker w kolejnych grafikach. Nowa lokacja i lepsze spojrzenie na jednego z wampirów

Poniższa grafika koncepcyjna została stworzona przez Martę Przybysz. Przedstawia skąpane w mroku miejsce, które może znajdować się we wnętrzu jakiejś jaskini. Uwagę zwracają różne okultystyczne dekoracje zrobione z kości lub patyków. Grafika ma posępny klimat, który idealnie pasuje do opowieści o wampirach.

Od momentu premiery pierwszego zwiastuna The Blood of Dawnwalker minęło już sporo czasu, ale deweloperzy z Rebel Wolves nie próżnują i pozwalają graczom na szczegółowe poznanie stworzonego przez nich świata. Regularnie publikowane są nowe historie opowiedziane przez uczonego Albertusa Taurinusa, który odkrywa przed graczami tajemnice świata Doliny Sangora. Nie brakuje także świeżych grafik, które prezentują poszczególne lokacje, czy postacie, ale również dają wgląd w stylistykę i klimat gry. Polskie studio podzieliło się właśnie kolejną pracą, która przedstawia jedno z miejsc, które jak sami nazwali „nie należy nigdy odkryć”.

Przed kilkoma dniami mogliśmy również zobaczyć grafikę koncepcyjną przedstawiającą postać Ambrusa w The Blood of Dawnwalker. Jest to wampir znany z pierwszego zwiastuna, który z wyglądu przypomina szlachcica, ale tak naprawdę pochodzi z biedoty. Poniżej przeczytacie opis tej postaci, a także zobaczycie grafikę stworzoną przez Kacpra Madejaka.

Ambrus został przemieniony dopiero niedawno – i ma coś do udowodnienia. Pełen ambicji i zachwycony swoimi nowo zdobytymi mocami, nie cofnie się przed niczym, nie zna żadnych granic. Jego lśniąca zbroja i nienagannie ułożone włosy sprawiają, że wygląda jak szlachcic, ale jego pochodzenie jest zgoła inne – wychował się w skromnych, pełnych cierpienia i upokorzeń warunkach. Teraz, jako potężna istota nocy, jest gotów wyrównać rachunki ze światem i wszystkimi, którzy go odrzucili.

