The Blood of Dawnwalker postawi na różnorodność. Ale nie ma się czego obawiać

Rebel Wolves kontynuuje przedstawiania historii The Blood of Dawnwalker za sprawą dziennika uczonego Albertusa Taurinusa, który odkrywa przed graczami tajemnica świata Doliny Sangora. Tym razem jego oczami możemy poznać stolicę doliny, czyli miasto Svartau. W poprzedniej części dowiedzieliśmy się, że wiele osób osiedliło się w tym miejscu, aby pracować w lokalnych kopalniach srebra, który to surowiec może odegrać ważną rolę w walcez wampirami. Za sprawą szóstej części jego pamiętnika dowiadujemy się, że The Blood of Dawnwalker będzie etnicznie różnorodne.

The Blood of Dawnwalker – czy w grze usłyszymy język polski?

Jak czytamy w poniższym opisie, w grze spotkamy ludzi z różnych europejskich krajów. Usłyszymy, jak rozmawiają w języku rumuńskim, niemieckim, węgierskim, hebrajskim oraz różnych dialektach słowiańskich, które są obce Taurinusowi. Czyżby w The Blood of Dawnwalker miała pojawić się chociaż jedna postać niezależna, która przemówi do nas w języku polskim?