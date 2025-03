The Blood of Dawnwalker z kolejnymi informacjami o świecie. To będzie kluczowe w walce z wampirami

Polskie studio kontynuuje opowiadanie historii o świecie ze swojej debiutanckiej gry The Blood of Dawnwalker. Jeszcze pod koniec lutego Rebel Wolves podzieliło się nowymi grafikami z produkcji, na których zaprezentowano tajemniczych ludzi gór. Tym razem przyszła pora na piątą już część historii opowiadanej z perspektywy Albertusa Taurinusa, uczonego przybywającego z Włoch do Doliny Sangora. Dowiadujemy się z niej, w jaki sposób lokalna społeczność może walczyć z wampirami.

The Blood of Dawnwalker – nowa część historii ze świata gry

Okazuje się, że góry otaczające Svartrau, stolicę Doliny Sangora, bogate są w srebro. Wielu ludzi przybyło więc do tego miejsca za pracą, aby wydobywać cenny surowiec i próbować się wzbogacić. Wampiry są jednak szczególnie wrażliwe na srebro, które może być ważnym elementem fabuły The Blood of Dawnwalker.