The Blood of Dawnwalker pozwoli na swobodne zabijanie NPC. Również tych istotnych dla fabuły

Serwis GamesRadar miał okazję rozmawiać z reżyserem The Blood of Dawnwalker, Mateuszem Tomaszkiewiczem, poruszając wiele istotnych kwestii dotyczących rozgrywki, czy też wielkości gry. Deweloper zdradził, że ich debiutancka produkcja będzie dwa razy mniejsze od Wiedźmina 3: Dziki Gon i zaoferuje historię na około 30-40 godzin. W kolejnej części wywiadu Tomaszkiewicz odniósł się do swobody, jaką otrzymają gracze, poznając bogaty świat umiejscowiony w Karpatach. Twórca przyznał, że nie chcą wprowadzać sztucznych ograniczeń i w The Blood of Dawnwalker będzie mogło zginąć wiele postaci niezależnych.

NPC nie będą mieli lekkiego życia w świecie opanowanym przez wampiry. Również ze strony gracza, który będzie mógł ich zabić. Uśmiercić będzie można istotne dla fabuły postacie, a bezpieczni będą jedynie ci NPC-e, którzy są niezbędni do ukończenia głównej historii.