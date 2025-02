The Blood of Dawnwalker będzie ponad dwa razy mniejsze od Wiedźmina 3. Twórcy przekonują jednak o jakości tytułu

The Blood of Dawnwalker zostało po raz pierwszy zaprezentowane w styczniu 2025 roku jako debiutanckie dzieło studia Rebel Wolves składającego się z byłych deweloperów CD Projekt Red. Dyrektorem studia jest Konrad Tomaszkiewicz czuwający w przeszłości nad procesem powstawania Wiedźmina 3 - ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć brata Tomaszkiewicza ujawniającego plan na rozwój nowego tytułu.

The Blood of Dawnwalker - deweloperzy chcą stworzyć jakościową grę

Przedstawiciel Rebel Wolves, Mateusz Tomaszkiewicz, wypowiedział się dla serwisu GamesRadar o The Blood of Dawnwalker. Według dewelopera nie będzie to “ogromna gra” w kontekście jej zawartości oraz przewidzianych godzin rozgrywki, jednak wciąż powinna być zadowalającego rozmiaru. Ujawniono, że poznanie całej historii ma nam zająć od 30 do 40 godzin, co jest bardzo dalekie od przykładowego Wiedźmina 3, który przeciętnej osobie zajmował około 100 godzin.