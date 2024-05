Producent serialu The Bear, studio FX zaprezentowało nowy zwiastun, zdradzający datę premiery.

Do sieci trafił krótki teaser zapowiadający trzeci sezon dramatu The Bear. Zdradza on również datę amerykańskiej premiery.

The Bear powraca na Disney+ w czerwcu

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt oraz Molly Gordon.