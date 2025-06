The Alters zbiera laury. 11 bit studios chwali się świetnymi ocenami gry

Jak wspomnieliśmy powyżej, twórcy podzielili się nowym trailerem The Altres, koncentrującym się na odbiorze gry w mediach. Wśród ocen nie zabrakło najwyższych not – 10/10 – a także bardzo pochlebnych słów na temat produkcji. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Przypomnijmy, że The Alters to mieszanka survivalu, gry przygodowej i budowania bazy. Gracze wcielają się w postać Jana Dolskiego, który jako jedyny ocalał z katastrofy kosmicznej. Wykorzystując tajemniczą substancję, może tworzyć swoje alternatywne wersje.

The Alters to ambitne podejście do gatunku survival science-fiction z wyjątkowym zwrotem akcji. Wcielasz się w rolę Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z katastrofy kosmicznej ekspedycji. Aby przetrwać, musisz sformować nową załogę mobilnej bazy, wewnątrz której pokonujesz powierzchnię nieprzyjaznej planety. Dzięki wykorzystaniu tajemniczej substancji zwanej Rapidium, jesteś w stanie stworzyć alternatywne wersje Jana – Altersów. Każdy z nich uformowany jest przez podjęcie innej kluczowej decyzji w życiu naszego protagonisty.