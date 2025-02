The Alters ponownie opóźnione. 11 bit studios wyznaczyło nowy termin premiery

Na nową grę twórców This War of Mine i serii Frostpunk jeszcze trochę poczekamy.

Już na początku października 11 bit studios poinformowało, że The Alters jednak nie zadebiutuje w 2024 roku. Wówczas zapowiedziano, że premiera wspomnianej produkcji odbędzie się w I. kwartale 2025 roku. Okazuje się jednak, że na nową grę twórców This War of Mine i serii Frostpunk będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej.

11 bit studios ponownie opóźnia premierę The Alters

Dzisiaj – 12 lutego 2025 roku – 11 bit studios poinformowało, że premiera The Alters została ponownie opóźniona. Wspomniana produkcja – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie ukaże się w I. kwartale bieżącego roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra ma ukazać się jeszcze w tym roku, ale konkretny termin nie został ujawniony.