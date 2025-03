Co łączy The Alters i This War of Mine? 11 bit studios o nadchodzącej produkcji

Deweloperzy dzielą się informacjami związanymi z The Alters.

11 bit studios, znane między innymi dzięki przejmującej grze survivalowej This War of Mine, ogłosiło w 2022 roku swój najnowszy projekt zatytułowany The Alters. Pomimo odmiennej scenerii i tematyki, nowa produkcja ma dzielić ze wspomnianym This War of Mine fundamentalne założenia dotyczące walki o przetrwanie.

The Alters i podobieństwa do This War of Mine Deweloperzy z 11 bit studios podzielili się nowymi informacjami związanymi z nadchodzącą grą za pośrednictwem komunikatu prasowego. Podobnie jak w This War of Mine, gdzie gracze zmagali się z okrucieństwami wojny w oblężonym mieście, w The Alters nieuchronna będzie ciągła walka o życie. W swojej istocie obie gry koncentrują się na przetrwaniu. W This War of Mine dni i noce mijają, a gracz robi wszystko, by przetrwać w oblężonym mieście ogarniętym wojną. Z kolei w The Alters przetrwanie to wyścig z czasem – nieustanna walka z palącym słońcem, które zamieni wszystko w pył, jeśli mobilna baza przestanie się poruszać. – przekazują twórcy.

Obie produkcje zmuszają graczy do opuszczenia względnie bezpiecznej przestrzeni w poszukiwaniu niezbędnych zasobów w niebezpiecznym otoczeniu. W This War of Mine był to zrujnowany schron, natomiast w The Alters gracze będą operować z rozbudowywanej bazy mobilnej. Nowa gra zmienia jednak koncepcję zarządzania załogą. W przeciwieństwie do grupy ocalałych, w The Alters gracze będą budować swoją ekipę w unikalny sposób. Możliwe będzie bowiem tworzenie alternatywnych wersji głównego bohatera, Jana Dolskiego. Postaci będą posiadać jego twarz czy fragmenty wspomnień. Każda z tych alternatywnych wersji Jana będzie dysponować odmiennymi umiejętnościami, kluczowymi do funkcjonowania bazy. Na zakończenie warto przypomnieć, że The Alters zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery pozostaje obecnie tajemnicą.

