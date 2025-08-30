Ten zwiastun nowego filmu o Godzilli będzie dla każdego fana zaskakujący

Bo zwiastuje nie to, czego wszyscy się spodziewali.
Tak, Król Potworów powraca, ale tym razem w krótkometrażowym filmie. Na kolejny rozdział MonsterVerse przyjdzie nam poczekać, nieprędko zobaczy też sequel hitu Godzilla Minus One. Ale fani Godzilli nie pozostaną z pustymi rękami.
Godzilla w nowym filmie krótkometrażowym
Podczas tegorocznego Godzilla Fest zadebiutuje nowy krótkometrażowy film o Królu Potworów, a w sieci właśnie pojawił się jego pierwszy zwiastun. Produkcja, zatytułowana Fes Godzilla New Century, będzie miała premierę 3 listopada i stanowi kontynuację corocznej tradycji związanej z obchodami święta legendarnego kaiju. Jak informują organizatorzy na oficjalnej stronie wydarzenia:
Całkowicie nowy film z efektami specjalnymi, seria Fes Godzilla, stał się stałym punktem programu Godzilla Fest. Ta seria, która zakończyła się wielkim sukcesem na zeszłorocznym Godzilla Fest 2024, powraca w nowej odsłonie!
Za reżyserię ponownie odpowiada Kazuhiro Nakagawa, a do obsady dołączył aktor Fuku Suzuki, znany m.in. z produkcji Kamen Rider. W specjalnym oświadczeniu Suzuki podzielił się swoją ekscytacją:
Po obejrzeniu w kinie Godzilli Minus One poczułem silne pragnienie, by kiedyś zagrać w filmie o Godzilli. Cieszyłem się, że mogłem uczestniczyć w tym krótkometrażowym projekcie i zobaczyć kostium Godzilli oraz plan zdjęciowy miniatury! Jako fan efektów specjalnych byłem podekscytowany tym nowym wyzwaniem. Miałem okazję zobaczyć materiał nakręcony na planie i byłem pod ogromnym wrażeniem jego mocy. Mam nadzieję, że Godzilla Fest 2025 będzie najlepszym czasem dla wszystkich!
GramTV przedstawia:
Na razie szczegóły fabuły nie są znane, ale twórcy zapowiadają, że nowa odsłona czerpie inspiracje ze starszych filmów o Królu Potworów, opartych na tradycyjnych efektach specjalnych. W poprzednich edycjach G-Fest widzowie mogli oglądać m.in. walkę Godzilli z przerażającą Hedorą. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem w listopadzie zobaczymy starcie z klasycznymi potworami Toho. Jeśli jesteś oddanym fanem Godzilli, za zapowiedź powinna robić na tobie wrażenie. Warto dodać, że w tym roku obchodzimy 70-lecie słynnego potwora.