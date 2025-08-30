Ten zwiastun nowego filmu o Godzilli będzie dla każdego fana zaskakujący

Bo zwiastuje nie to, czego wszyscy się spodziewali.

Tak, Król Potworów powraca, ale tym razem w krótkometrażowym filmie. Na kolejny rozdział MonsterVerse przyjdzie nam poczekać, nieprędko zobaczy też sequel hitu Godzilla Minus One. Ale fani Godzilli nie pozostaną z pustymi rękami.

Godzilla w nowym filmie krótkometrażowym

Podczas tegorocznego Godzilla Fest zadebiutuje nowy krótkometrażowy film o Królu Potworów, a w sieci właśnie pojawił się jego pierwszy zwiastun. Produkcja, zatytułowana Fes Godzilla New Century, będzie miała premierę 3 listopada i stanowi kontynuację corocznej tradycji związanej z obchodami święta legendarnego kaiju. Jak informują organizatorzy na oficjalnej stronie wydarzenia: