Godzilla otrzymała nowy zielony atomowy oddech. Specjalne wideo na 70-lecie potwora

Fani wielkiego jaszczura mają powody do zadowolenia. Jeszcze przed weekendem Warner Bros. opublikowało pierwszą zapowiedź nowego filmu Godzilla x Kong, który zyskał oficjalny tytuł, a niedługo później studio Toho podzieliło się specjalnym materiałem z okazji 70-lecia powstania potwora. Wideo promuje nowy park rozrywki pełny atrakcji, który otworzy się w Azji Południowo-Wschodniej, to możemy na nim zobaczyć kilka świeżych ujęć na Godzillę. W tym nową wersję popularnego ataku stwora, czyli atomowego oddechu, którą w pełnej krasie zobaczymy w kontynuacji Godzilla Minus One.

Godzilla – specjalny materiał prezentuje nową wersję potwora

Zwiastun prezentuje widowiskowe efekty specjalne zaprojektowane, wyreżyserowane i wyprodukowane przez Takashiego Yamazakiego, twórcę nagradzanego Godzilla Minus One. Nowy design potwora rzuca się w oczy: świeży wygląd, zmodyfikowany ryk i co wzbudziło największe emocje to zielony oddech atomowy.