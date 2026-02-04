Christopher Nolan nie wierzy w zapewnienia Netflixa. Reżyser sceptycznie podchodzi do przejęcia Warner Bros

Napięcie w branży znacząco wzrosło po informacji, że Netflix zamierza przejąć Warner Bros. Doniesienia te wywołały falę niepokoju, zwłaszcza w kontekście przyszłości jednego z ostatnich wielkich, historycznych studiów filmowych i jego przywiązania do dystrybucji kinowej. Choć dyrektor generalny Netflixa Ted Sarandos zapewnia, że firma planuje zachować 45-dniowe okno wyświetlania filmów w kinach, wielu przedstawicieli branży podchodzi do tych obietnic sceptycznie.

Christopher Nolan podchodzi z dużą rezerwą do deklaracji Netflixa dotyczących przyszłości kinowych premier filmów Warner Bros. Reżyser, który od września pełni funkcję prezydenta Directors Guild of America, czyli amerykańskiej gildii reżyserów, znalazł się tym samym w samym centrum jednej z największych transakcji w historii Hollywood.

Mamy bardzo poważne obawy dotyczące tego, jak to wszystko ma wyglądać. To bardzo niepokojący moment dla całej branży. Utrata dużego studia to ogromny cios. Jesteśmy zainteresowani poznaniem szczegółów tego, jak miałoby to funkcjonować. Pojawiają się pewne uspokajające sygnały, ale to wciąż nie są konkretne zobowiązania. Okno kinowe staje się łatwym do zrozumienia symbolem tego, czy Warner Bros pozostanie dystrybutorem kinowym, czy zostanie wchłonięte jako część platformy streamingowej.

Podczas wystąpienia w siedzibie Directors Guild of America, Christopher Nolan jasno dał do zrozumienia, że same deklaracje to za mało.

Dla Nolana dystrybucja kinowa ma fundamentalne znaczenie. Jego relacje z Warner Bros uległy poważnemu pogorszeniu w czasie pandemii, gdy studio zdecydowało się na model jednoczesnej premiery kinowej i streamingowej filmu Tenet. W efekcie reżyser przeniósł kolejny projekt do Universal, gdzie Oppenheimer trafił do kin z tradycyjną i szeroką kampanią kinową, co było jednym z kluczowych warunków współpracy.

Wątpliwości Nolana nie są bezpodstawne, zwłaszcza w świetle wcześniejszych wypowiedzi Teda Sarandosa. Szef Netflixa wielokrotnie podważał sens klasycznych premier kinowych, nazywając je przestarzałym pomysłem. Twierdził również, że oglądanie Lawrence z Arabii na ekranie telefonu nie różni się znacząco od seansu w kinie, a fenomen Barbenheimera miałby według niego taki sam wpływ kulturowy, gdyby filmy trafiły od razu na platformę streamingową.

Dla Christophera Nolana ta sprawa ma wymiar osobisty. Już w 2017 roku otwarcie krytykował Netflixa, zarzucając firmie osobliwą niechęć do wspierania filmów kinowych. W kontekście możliwego przejęcia Warner Bros jego sceptycyzm wydaje się więc naturalny i w pełni uzasadniony.

Co ciekawe, również MAGA, środowisko związane bezpośrednio z Donaldem Trumpem, chce zablokować kupno Warner Bros. przez Netflixa. Ich narracją jest niedopuszczenie platformy do kupna wytwórni, aby nie „rozpowszechniała swojej lewicowej ideologii”.