Ten zaskakujący FPS udający Dooma właśnie stracił swoje studio

Co dalej z Metal: Hellsinger? Gra właśnie straciła swoje studio.

Graliście? Wydany w 2022 roku tytuł uznawany jest za jedną z najbardziej unikalnych gier FPS ostatnich lat. Czerpiąc inspiracje z Dooma, połączył dynamiczną akcję z rytmiczną rozgrywką i mocną, heavymetalową ścieżką dźwiękową. Po premierze studio regularnie publikowało dodatki i aktualizacje, wzbogacając grę o nowe utwory i elementy kosmetyczne.

Norweski wydawca gier Funcom ogłosił kolejną falę zwolnień , w ramach której zamknięte zostanie studio The Outsiders. Było odpowiedzialne za strzelankę Metal: Hellsinger.

Założyciel i dyrektor kreatywny The Outsiders, David Goldfarb, poinformował o zamknięciu studia w serwisie Bluesky. W swoim wpisie poprosił o wsparcie dla pracowników i zapowiedział, że zespół spróbuje kontynuować działalność w nowej formie.

Nie poddajemy się i będziemy próbować kontynuować w nowej formie… Zmiany są zawsze trudne, a teraz wszyscy cierpimy – napisał Goldfarb.

The Outsiders zostało założone w 2015 roku przez byłych twórców Battlefielda z EA DICE. Ich pierwszym projektem była gra akcji fantasy Darkborn, anulowana w 2020 roku. Rok później studio przejął Funcom, a Metal: Hellsinger okazał się ich jedyną wydaną grą. Po premierze zespół wspierał rozwój Dune: Awakening, co czyni decyzję o jego zamknięciu tym bardziej zaskakującą.