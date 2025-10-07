Ten zaskakujący FPS udający Dooma właśnie stracił swoje studio

Graliście? Wydany w 2022 roku tytuł uznawany jest za jedną z najbardziej unikalnych gier FPS ostatnich lat. Czerpiąc inspiracje z Dooma, połączył dynamiczną akcję z rytmiczną rozgrywką i mocną, heavymetalową ścieżką dźwiękową. Po premierze studio regularnie publikowało dodatki i aktualizacje, wzbogacając grę o nowe utwory i elementy kosmetyczne.
Założyciel i dyrektor kreatywny The Outsiders, David Goldfarb, poinformował o zamknięciu studia w serwisie Bluesky. W swoim wpisie poprosił o wsparcie dla pracowników i zapowiedział, że zespół spróbuje kontynuować działalność w nowej formie.
Nie poddajemy się i będziemy próbować kontynuować w nowej formie… Zmiany są zawsze trudne, a teraz wszyscy cierpimy – napisał Goldfarb.
The Outsiders zostało założone w 2015 roku przez byłych twórców Battlefielda z EA DICE. Ich pierwszym projektem była gra akcji fantasy Darkborn, anulowana w 2020 roku. Rok później studio przejął Funcom, a Metal: Hellsinger okazał się ich jedyną wydaną grą. Po premierze zespół wspierał rozwój Dune: Awakening, co czyni decyzję o jego zamknięciu tym bardziej zaskakującą.
GramTV przedstawia:
Decyzja o zamknięciu The Outsiders jest częścią szerszej restrukturyzacji w Funcomie. Co ciekawe, firma znajduje się w momencie ogromnego sukcesu — jej najnowsza gra Dune: Awakening, osadzona w uniwersum Franka Herberta, sprzedała się w milionie egzemplarzy w ciągu dwóch tygodni od premiery, stając się najszybciej sprzedającym tytułem w historii wydawcy.
Mimo tego sukcesu, Funcom zapowiedział zwolnienia także w zespole Dune: Awakening, tłumacząc to przejściem gry z fazy deweloperskiej do etapu utrzymania jako usługi live service. Obecnie produkcja dostępna jest wyłącznie na PC, a wersje na konsole Xbox i PlayStation mają trafić do sprzedaży w przyszłym roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!