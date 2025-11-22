Kolejny extraction shooter zmierza na rynek. Zapowiedź PUBG: Black Budget

PUBG: Black Budget to najnowsza produkcja zapowiedziana przez PUBG Corporation i Krafton. Tytuł reprezentować będzie gatunek extraction shooter. Warto podkreślić, że jest to już drugi projekt w uniwersum PUBG zapowiedziany w tym roku; w lutym ujawniono bowiem PUBG: Blindspot.
Wystartowały zapisy na testy alfa PUBG: Black Budget
Zgodnie z opisem udostępnionym na platformie Steam, PUBG: Black Budget to gra typu extraction shooter. Akcja gry koncentruje się na tajemniczej wyspie, która jest uwięziona w pętli czasowej i otoczona przez nadprzyrodzony byt określany jako Anomalia.
Jesteś Kontraktorem – zahartowanym w boju weteranem wynajętym do tajnej operacji na wyspie leżącej na krańcu świata. Twoim zadaniem jest odzyskanie ściśle tajnej technologii z opuszczonego ośrodka badawczego. Jest jednak haczyk: wyspa utknęła w pętli czasowej, pochłonięta przez nadnaturalne zjawisko znane jako Anomalia. Zbieraj artefakty, analizuj swoje odkrycia i odkrywaj prawdę stojącą za utajnionym projektem SAPIENS. – czytamy na Steamie.
Nowa produkcja oferuje otwarty świat o wymiarach 2,5 na 2,5 kilometra. Pojedyncze sesje gry zostały zaprojektowane tak, aby ich czas trwania nie przekraczał 30 minut. W każdej sesji może uczestniczyć do 45 graczy, którzy są dobierani do rozgrywki w maksymalnie trzyosobowych drużynach, a system matchmakingu uwzględnia poziom doświadczenia i skład drużyny. Gracze będą brać udział w starciach typu PvPvE.
GramTV przedstawia:
Kluczowy element rozgrywki stanowi Anomalia, której działanie skutkuje zmniejszaniem się obszaru gry w trakcie trwania meczu. W uniwersum gry występują także trzy rywalizujące frakcje, z których każda zapewnia unikalne zadania i nagrody.