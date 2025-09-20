To rozwiązanie mogłoby urozmaicić i poszerzyć rozgrwkę w Dune: Awakening. Czy Funcom zdecyduje się na odważny krok?

Jeszcze jest wiele drzwi do otwarcia w tym świecie.

Dune: Awakening od studia Funcom od kilku miesięcy pozwala fanom Franka Herberta zanurzyć się w świecie Diuny w zupełnie nowym wymiarze MMORPG. Pierwsze rozszerzenie Lost Harvest już trafiło do gry, a wraz z nim wróciła dyskusja o tym, jak może rozwijać się uniwersum. Jak zauważa GameRant, największym niewykorzystanym potencjałem pozostaje możliwość podróży na inne planety znane z książek. Dune: Awakening – czy twórcy dadzą nam możliwość podróży na inne planety? Choć fundament fabularny gry – eksploracja Arrakis jako agent Bene Gesserit – jasno wskazuje, że to pustynny świat jest sercem całej opowieści, to nie sposób nie zauważyć, jak wiele drzwi wciąż pozostaje zamkniętych. Wśród planet, które mogłyby pojawić się w przyszłych dodatkach, wymienia się m.in.: Giedi Prime

Caladan

Tleilax

Corrin

Salusa Secundus

Kaitain

Kapitularz

Synchrony

Każda z nich wnosiłaby coś nowego do doświadczenia gracza. Giedi Prime – mroczny, industrialny świat Harkonnenów, Caladan – wodna ojczyzna rodu Atrydów, czy Kapitularz, siedziba Bene Gesserit, który idealnie pasowałby do głównego wątku fabularnego. Z kolei Kaitain ze swoim pięknem i kontrastującym klimatem mógłby stać się wizualnym oddechem od surowości Arrakis. Synchrony to z kolei planeta zamieszkała przez myślące maszyny.

GameRant podkreśla jednak, że Funcom nie wspominał dotąd o planach wyjścia poza Arrakis. Co więcej, zanim studio mogłoby pomyśleć o rozszerzeniu gry na inne światy, powinno zadbać o wzmocnienie zawartości końcowej i dopracowanie samej Głębokiej Pustyni, którą część graczy uważa za zbyt pustą. Mimo wszystko, fani mają nadzieję, że przyszłe aktualizacje otworzą drzwi do planet znanych z sagi Herberta. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że Arrakis jeszcze długo pozostanie jedynym miejscem, w którym gracze będą toczyć swoje walki o przetrwanie i władzę nad przyprawą.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





