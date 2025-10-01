Sukces Dune: Awakening nie uchronił Funcom przed zwolnieniami

Studio Funcom poinformowało o zwolnieniach pracowników. Decyzja ta jest następstwem konieczności restrukturyzacji zespołu w firmie będącej własnością chińskiego giganta, Tencentu. Dune: Awakening, survival w otwartym świecie, został określony przez dewelopera jako „największa premiera w naszej 32-letniej historii tworzenia wspaniałych gier”.
Funcom ogłasza zwolnienia mimo sukcesu Dune: Awakening
Firma, która od 2020 roku należy do Tencent, podkreśliła w oficjalnym oświadczeniu, że Dune: Awakening pokazało już „niesamowity potencjał”. Funcom stoi obecnie przed wyzwaniem przejścia z fazy intensywnego rozwoju gry na długoterminowe zarządzanie usługą na żywo. Dodatkowo, trwają przygotowania do premiery konsolowej na platformach PS5 i Xbox, która ma nastąpić w przyszłym roku.
Gra już pokazała niesamowity potencjał, a właściwym kierunkiem jest skoncentrowanie naszych wewnętrznych zasobów na dostarczaniu nowej zawartości, funkcji i usprawnień. Przejście z fazy rozwoju do długoterminowej obsługi live, przy jednoczesnym przygotowywaniu się do dużej premiery konsolowej w przyszłym roku, wymaga od nas restrukturyzacji zespołów i skupienia zasobów z różnych projektów oraz studiów. Niestety oznacza to także konieczność pożegnania się z cenionymi współpracownikami. – czytamy w oświadczeniu.
Studio nie podało jeszcze dokładnej liczby pracowników, których dotknie restrukturyzacja. Funcom zaznaczył, że proces zwalniania rozpoczyna się natychmiast. Priorytetem firmy jest teraz udzielenie wsparcia oraz pomocy w znalezieniu nowych możliwości zawodowych dla zwolnionych pracowników.
Na zakończenie przypomnijmy, że Dune: Awakening zadebiutowało na PC 10 czerwca 2025 roku.
