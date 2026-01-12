Ten serial był największym hitem Netflixa w 2025 roku. Twórcy po raz pierwszy dają szansę na drugi sezon

Niedawno informowaliśmy o rozdaniu Złotych Globów, podczas których jednym z niekwestionowanych zwycięzców okazał się serial Dojrzewanie. Produkcja Netflixa zebrała znakomite i od początku była projektowana jako serial limitowany, z zamkniętą drogą do kontynuacji. Coś się jednak w tym wypadku zmienia.

Będzie drugi sezon Dojrzewania?

Teraz jednak pojawił się pierwszy sygnał, że drugi sezon wcale nie jest wykluczony. Sukces Dojrzewania otworzył drzwi, które wcześniej pozostawały zamknięte. Podczas ceremonii Złotych Globów Stephen Graham, jeden z nagrodzonych aktorów i współtwórców serialu, zasugerował w krótkiej rozmowie, że pomysł na rozwinięcie historii już zaczyna kiełkować.