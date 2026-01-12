Ten serial był największym hitem Netflixa w 2025 roku. Twórcy po raz pierwszy dają szansę na drugi sezon

Dojrzewanie, choć jest serialem limitowanym, może jednak wrócić w drugim sezonie.
Niedawno informowaliśmy o rozdaniu Złotych Globów, podczas których jednym z niekwestionowanych zwycięzców okazał się serial Dojrzewanie. Produkcja Netflixa zebrała znakomite i od początku była projektowana jako serial limitowany, z zamkniętą drogą do kontynuacji. Coś się jednak w tym wypadku zmienia.
Będzie drugi sezon Dojrzewania?
Teraz jednak pojawił się pierwszy sygnał, że drugi sezon wcale nie jest wykluczony. Sukces Dojrzewania otworzył drzwi, które wcześniej pozostawały zamknięte. Podczas ceremonii Złotych Globów Stephen Graham, jeden z nagrodzonych aktorów i współtwórców serialu, zasugerował w krótkiej rozmowie, że pomysł na rozwinięcie historii już zaczyna kiełkować.
Nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo tkwi ona gdzieś w głębokich zakamarkach mojego umysłu i umysłu Jacka… ale wyciągniemy ją z naszych głów za trzy albo cztery lata, więc bądźcie czujni.
To pierwsza tak konkretna deklaracja w tej sprawie. W ubiegłym roku temat ewentualnej kontynuacji pojawiał się w mediach, jednak dyskusja została szybko ucięta. Teraz widać, że twórcy przynajmniej rozważają dalszy ciąg, choć – jak wynika ze słów Grahama – nie należy spodziewać się go w najbliższych latach.
Warto dodać, że Dojrzewanie okazało się najlepszym serialem limitowanym, ale doceniono też jego główną gwiazdę, młodszego partnera Grahama z planu. Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu telewizyjnym zdobył 16-letni Owen Cooper, który tym samym został najmłodszym laureatem w tej kategorii w historii Złotych Globów.
