Podwójne standardy reżysera Avatara? Mark Ruffalo pyta, dlaczego obawia się dominacji Netflix, a nie Paramount

Spór o przejęcie Warner Bros. przez Netflix nabiera tempa i wciąga kolejne nazwiska z pierwszej ligi Hollywood. Po tym jak James Cameron wystosował list do senatora Mike Lee, ostrzegając, że transakcja byłaby „katastrofalna dla kinowej branży filmowej”, do dyskusji włączył się Mark Ruffalo, aktor znany z cyklu Avengers, który postanowił odbić piłeczkę słynnemu reżyserowi.

Mark Ruffalo pyta, dlaczego Paramount ma mieć większe prawo do Warner Bros.

Przypomnijmy, że James Cameron napisał niedawno list, w którym wyraził swoje obawy o przyszłość branży filmowej po tym, jak Netflix przejmie Warner Bros. W swoim liście Cameron przekonywał: