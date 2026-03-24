Naughty Dog sięga po weterana Blizzarda. Spędził tam 20 lat

Dziś może nie wydawać się to takie oczywiste, ale kiedyś posiadanie w CV nazwy Blizzard było prawdziwą nobilitacją. Jedną z największych w całej branży.
Dziś sama marka nieco już podupadła. A na dodatek weterani, stojący przez lata za jej sukcesami, regularnie opuszczają ten okręt.
Z Blizzarda do Naughty Dog
Podobnie uczynił Jason Hill. Amerykanin w Blizzardzie spędził niemal 20 lat swojej kariery w gamedevie. Tam zaś pracował nad tak legendarnymi markami, jak World of Warcraft, Diablo, StarCraft i Overwatch, odpowiadając przy tym za filmową stronę wspomnianych gier. Oświetlenie, reżyseria, a do tego również komunikacja między różnymi działami – to wszystko Hill. Teraz jednak zdecydował się on opuścić swój dotychczasowy matecznik i związać się z Naughty Dog. Tam objął stanowisko Cinematic Supervisor i zgodnie z opisem na LinkedInie będzie on “pomagać w prowadzeniu nowej generacji wspaniałych opowieści poprzez filmową narrację”.
Sam Hill nie krył ekscytacji nowym czekającym go wyzwaniem:
Nowa przygoda odblokowana!
Z radością dzielę się wiadomością, że dołączyłem do Naughty Dog jako Cinematic Supervisor (nadzorca ds. sekwencji kinowych).
Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością pracy z tym zespołem i pomaganiem w przesuwaniu granic filmowej narracji w nadchodzących projektach. Bądźcie czujni!
To wszystko w momencie, gdy po kilku latach prac nad remasterami Naughty Dog wraca do tworzenia nowej gry – pierwszej od czasu wydanego w 2020 roku The Last of Us Part II. Będzie to powstające jedynie na PlayStation 5 Intergalactic: The Heretic Prophet, czyli umiejscowiona w kosmosie gra akcji, w której pokierujemy poczynaniami Jordan A. Mun – w tej roli Tati Gabrielle, znana z You oraz filmowych adaptacji Uncharted oraz The Last of Us. Produkcja ta powinna ukazać się w połowie 2027 roku i można spokojnie założyć, że nowy nabytek z Blizzarda będzie miał swój udział w artystycznym kierunku obranym np. podczas przerywników filmowych.
