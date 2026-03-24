Naughty Dog sięga po weterana Blizzarda. Spędził tam 20 lat

Dziś może nie wydawać się to takie oczywiste, ale kiedyś posiadanie w CV nazwy Blizzard było prawdziwą nobilitacją. Jedną z największych w całej branży.

Dziś sama marka nieco już podupadła. A na dodatek weterani, stojący przez lata za jej sukcesami, regularnie opuszczają ten okręt.

Z Blizzarda do Naughty Dog

Podobnie uczynił Jason Hill. Amerykanin w Blizzardzie spędził niemal 20 lat swojej kariery w gamedevie. Tam zaś pracował nad tak legendarnymi markami, jak World of Warcraft, Diablo, StarCraft i Overwatch, odpowiadając przy tym za filmową stronę wspomnianych gier. Oświetlenie, reżyseria, a do tego również komunikacja między różnymi działami – to wszystko Hill. Teraz jednak zdecydował się on opuścić swój dotychczasowy matecznik i związać się z Naughty Dog. Tam objął stanowisko Cinematic Supervisor i zgodnie z opisem na LinkedInie będzie on “pomagać w prowadzeniu nowej generacji wspaniałych opowieści poprzez filmową narrację”.