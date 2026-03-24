Zaloguj się lub Zarejestruj

Naughty Dog sięga po weterana Blizzarda. Spędził tam 20 lat

Maciej Petryszyn
2026/03/24 23:00
0
0

Dziś może nie wydawać się to takie oczywiste, ale kiedyś posiadanie w CV nazwy Blizzard było prawdziwą nobilitacją. Jedną z największych w całej branży.

Dziś sama marka nieco już podupadła. A na dodatek weterani, stojący przez lata za jej sukcesami, regularnie opuszczają ten okręt.

Z Blizzarda do Naughty Dog

Podobnie uczynił Jason Hill. Amerykanin w Blizzardzie spędził niemal 20 lat swojej kariery w gamedevie. Tam zaś pracował nad tak legendarnymi markami, jak World of Warcraft, Diablo, StarCraft i Overwatch, odpowiadając przy tym za filmową stronę wspomnianych gier. Oświetlenie, reżyseria, a do tego również komunikacja między różnymi działami – to wszystko Hill. Teraz jednak zdecydował się on opuścić swój dotychczasowy matecznik i związać się z Naughty Dog. Tam objął stanowisko Cinematic Supervisor i zgodnie z opisem na LinkedInie będzie on “pomagać w prowadzeniu nowej generacji wspaniałych opowieści poprzez filmową narrację”.

Sam Hill nie krył ekscytacji nowym czekającym go wyzwaniem:

Nowa przygoda odblokowana!

Z radością dzielę się wiadomością, że dołączyłem do Naughty Dog jako Cinematic Supervisor (nadzorca ds. sekwencji kinowych).
Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością pracy z tym zespołem i pomaganiem w przesuwaniu granic filmowej narracji w nadchodzących projektach. Bądźcie czujni!

GramTV przedstawia:

To wszystko w momencie, gdy po kilku latach prac nad remasterami Naughty Dog wraca do tworzenia nowej gry – pierwszej od czasu wydanego w 2020 roku The Last of Us Part II. Będzie to powstające jedynie na PlayStation 5 Intergalactic: The Heretic Prophet, czyli umiejscowiona w kosmosie gra akcji, w której pokierujemy poczynaniami Jordan A. Mun – w tej roli Tati Gabrielle, znana z You oraz filmowych adaptacji Uncharted oraz The Last of Us. Produkcja ta powinna ukazać się w połowie 2027 roku i można spokojnie założyć, że nowy nabytek z Blizzarda będzie miał swój udział w artystycznym kierunku obranym np. podczas przerywników filmowych.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18687-naughty-dog-has-hired-a-developer-who-spent-nearly-20-years-at-blizzard-entertainment

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112