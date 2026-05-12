The Last of Us z pierwszymi zdjęciami i nagraniami z 3. sezonu. Tak wygląda nowa postać w serialu

Do sieci trafiły pierwsze materiały z planu trzeciego sezonu.

Prace nad trzecim sezonem The Last of Us nabierają tempa. Do sieci trafiły nowe zdjęcia oraz materiały wideo z planu, które po raz pierwszy pokazują Kaitlyn Dever w roli Abby Anderson oraz Kyriana Kratter jako Lev. Casting drugiej z tych postaci ogłoszono dopiero pod koniec marca bieżącego roku. Tym samym zgodnie z fabułą znanej z gry Naughty Dog, obie postacie odegrają kluczową rolę w trzecim sezonie. The Last of Us – pierwsze zdjęcia z planu trzeciego sezonu prezentują Abby i Lev Na opublikowanych materiałach Abby i Lev przygotowują się do wymiany ognia. Ujęcia nie zdradzają szczegółów fabularnych, ale potwierdzają, że trzeci sezon skoncentruje się na perspektywie Abby, jednej z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych bohaterek całej historii.

W świecie gry Abby jest członkinią Świetlików, której życie zostaje naznaczone tragedią po śmierci ojca, Jerry'ego Andersona, z rąk Joela Millera. Chęć zemsty staje się jej głównym celem, lecz po dokonaniu odwetu bohaterka wyrusza w podróż z Levem, podczas której na nowo odnajduje sens życia. Lev to były członek Serafitów. Wraz ze swoją siostrą Yarą nawiązuje bliską relację z Abby w czasie jej działań po stronie Washington Liberation Front. Drugi sezon serialu przedstawił Abby jako antagonistkę, jednak kolejne odcinki mają pokazać, że jest to postać znacznie bardziej złożona. Wcześniej prezes HBO, Casey Bloys, odniósł się do spekulacji dotyczących czwartego sezonu serialu: Wygląda na to, że właśnie tak będzie, ale w takich sprawach pozostawiamy decyzję showrunnerom. Możecie więc zapytać ich – powiedział.

Słowa Bloysa sugerują, że historia może zakończyć się na trzecim sezonie, choć ostateczna decyzja nadal pozostaje w rękach twórców. Istotną zmianą za kulisami produkcji jest odejście Neil Druckmann z funkcji współshowrunnera. Od teraz pełną kontrolę nad serialem sprawuje Craig Mazin. Druckmann wyjaśnił, że łączenie pracy nad serialem z prowadzeniem Naughty Dog oraz tworzeniem nowych gier stało się zbyt wymagające: Bardzo trudno było angażować się jako współshowrunner pierwszego i drugiego sezonu, jednocześnie prowadząc studio oraz pracując nad grą jako reżyser i scenarzysta – tłumaczył. W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się: Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Young Mazino, Spencer Lord, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Michelle Mao, Kyriana Kratter oraz Patrick Wilson. Premiera trzeciego sezonu The Last of Us jest planowana na przyszły rok na HBO i platformie Max.

