Ten kubełek na popcorn Madame Web szybko został skasowany, bo ujawniał coś, czego ujawniać nie miał

Gadżet zawiera szereg bezpośrednich nawiązań do świata Marvela, w tym nazwiska tak ikonicznych postaci jak Thanos, Tony Stark, Hulk, Thor czy Drax Niszczyciel. Co więcej, pojawiły się tam także wzmianki o klasycznych przeciwnikach Spider-Mana, takich jak Zielony Goblin i Doktor Octopus, sugerując, że film miał silniej korespondować z głównym nurtem uniwersum Marvela.

Choć Madame Web nie zyskała uznania ani widzów, ani krytyków , nowe przecieki ujawniają, że Sony miało początkowo ambitniejsze plany względem filmu i jego powiązań z MCU. Do sieci trafiły zdjęcia anulowanej, limitowanej edycji kubełka na popcorn, które miało być dostępne w kinach przy okazji premiery filmu. Co się na nim kryje?

Kubełek popcornu przedstawia artykuły Daily Bugle odnoszące się do wydarzeń i postaci znanych z MCU, co wskazuje, że początkowo rozważano bardziej otwarte powiązanie Madame Web z filmami Marvel Studios. Według osoby, która opublikowała zdjęcia na Reddit, zestawy promocyjne trafiły do kin zaledwie na kilka tygodni przed premierą, po czym zostały wycofane i zniszczone. Zamiast nich Sony rozesłało znacznie skromniejsze pojemniki jedynie z logo filmu, rezygnując z wcześniej zaplanowanej, pełnej wersji gadżetu. Cała sytuacja tylko pogłębia wrażenie chaosu i braku spójnej wizji w działaniach Sony dotyczących ich własnego "Spider-verse".