Ten horror zwalił wszystkich z nóg i podbił kina. Teraz idzie po Oscary

Niskobudżetowy fenomen roku może powalczyć o najważniejsze nagrody filmowe.

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto słyszał o filmie Obsesja, bo nic nie zapowiadało tego, co finalnie nastąpiło. Horror wyprodukowany “za grosze” przeszedł do historii kina, zachwycając przy tym widzów i krytyków. Film wyreżyserowany przez Curry'ego Barkera jest jednym z największych filmowych fenomenów 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że jego droga nie zakończy się na sukcesie kasowym. Obsesja jest jednym z największych fenomenów 2026 roku Produkcja zmierza właśnie po przekroczenie granicy 300 milionów dolarów wpływów na całym świecie, mimo że jej budżet wyniósł mniej niż 750 tysięcy dolarów. Film od tygodni utrzymuje się w czołówce amerykańskiego box office'u, a świetne opinie widzów napędzają kolejne seanse. Teraz okazuje się, że studio Focus zamierza powalczyć o coś jeszcze bardziej prestiżowego. W rozmowie z The Hollywood Reporter Barker ujawnił, że film otrzyma pełnoprawną kampanię oscarową.

Samo znalezienie się w oscarowej rozmowie byłoby dla Obsesji ogromnym osiągnięciem. Horrory od lat mają trudne relacje z Akademią, choć historia zna wyjątki. Milczenie owiec zdobyło Oscara za najlepszy film, a w ostatnich latach nominacje wywalczyły między innymi Uciekaj! czy Substancja. W ubiegłym roku w gronie faworytów do statuetki wymieniano Zniknięcia i Oddaj ją – ostatecznie tylko ten pierwszy film zdołał zamienić nominację na Oscara za rolę drugoplanową.

GramTV przedstawia:

Eksperci wskazują, że największe szanse Obsesja może mieć w kategoriach związanych ze scenariuszem, montażem, dźwiękiem czy rolami aktorskimi. Niektórzy nie wykluczają nawet walki o nominację do Oscara za najlepszy film, choć byłoby to ogromne zaskoczenie. Tym bardziej że mowa o produkcji, która jeszcze rok temu była jedynie festiwalowym horrorem wyświetlanym podczas nocnych pokazów. Dziś film znajduje się w gronie najwyżej ocenianych premier roku i stał się jednym z największych sukcesów niezależnego kina ostatnich lat. Jak się okazuje, sukces filmu dał twórcy wiatru w żagle. Curry Barker ma już gotowy kolejny film zatytułowany Anything But Ghosts, w którym wystąpili Bryce Dallas Howard i Aaron Paul. Twórca pracuje również nad nową wersją Teksańskiej masakry piłą mechaniczną dla A24. Co ciekawe, powstał już także zarys fabuły Obsesji 2. Wygląda więc na to, że jeden z największych horrorowych hitów ostatnich lat może dopiero rozpoczynać swoją historię. Przeczytaj także, jaką radę dla Barkera ma nie kto inny, a sam Steven Spielberg. Przeczytaj recenzję filmu Obsesja

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









