Szybcy i wściekli 11 płyną bez kapitana? Reżyser nie zna scenariusza, choć Vin Diesel już go wychwalał

Jeszcze niedawno gwiazdor widowiska, Vin Diesel, zapewniał, że scenariusz wzruszył go do łez. Teraz okazuje się, że reżyser Louis Leterrier nawet go nie czytał.

Jeszcze kilka dni temu Vin Diesel przekonywał fanów, że scenariusz Szybkich i wściekłych 11 jest najlepszym, jaki czytał od dekad. Teraz sprawa przybrała zaskakujący obrót (nie pierwszy raz zresztą). Reżyser Louis Leterrier przyznał, że... sam tego scenariusza nie widział. Co więcej, zasugerował, że nie może ujawnić całej prawdy o kulisach powstawania filmu.

Vin Diesel jedno. Reżyser filmu drugie

Produkcja finałowej odsłony serii od miesięcy sprawia wrażenie projektu powstającego w wyjątkowo burzliwych okolicznościach. Najpierw Alan Ritchson przyznał, że twórcy muszą rozwiązać "bardzo poważne problemy", później Vin Diesel ogłosił tytuł Fast Forever, zapowiedział premierę w 2028 roku i zapewniał, że scenariusz wzruszył go do łez oraz jest najlepszym, jaki czytał od wielu lat. Tym większe zdziwienie wywołała wypowiedź Louisa Leterriera dla Polygon. Reżyser nie zdołał przyznać, że zna i czytał scenariusz produkcji, o którym mówił Diesel. Zapytany o postępy prac odpowiedział wymijająco: