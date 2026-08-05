Gwiazda Obsesji rozpoczyna przygodę z grami. Na celowniku rola w Resident Evil

O Inde Navarrette mówi się bardzo często, wspominając możliwy dalszy rozwój jej kariery. No to może… gry?

Inde Navarrette doczeka się roli w grze?

25-letnia Navarrette w przeszłości była streamerką, której transmisje z Call of Duty można było oglądać zarówno na Twitchu, jak i na YouTube’a. Potem jednak skupiła się na rozwijaniu kariery filmowej, występując m.in. w serialach Trzynaście powodów czy Superman & Lois. Niemniej dopiero rola w Obsesji na dobre skupiła na Amerykance uwagę showbiznesu. Oczekuje się, że prędzej niż później aktorka może otrzymać propozycje od dużych marek, chociaż najwyraźniej nie tylko ze świata filmu. Możliwe też, że będzie mogła ona nawiązać do swojej growej pasji i wystąpić w grze wideo.