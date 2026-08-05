Gwiazda Obsesji rozpoczyna przygodę z grami. Na celowniku rola w Resident Evil

Horror Obsesja to niewątpliwie jeden z największych hitów ostatnich miesięcy. Film, który jednej z aktorek mógł otworzyć drzwi do ogromnej sławy.
O Inde Navarrette mówi się bardzo często, wspominając możliwy dalszy rozwój jej kariery. No to może… gry?
Inde Navarrette doczeka się roli w grze?
25-letnia Navarrette w przeszłości była streamerką, której transmisje z Call of Duty można było oglądać zarówno na Twitchu, jak i na YouTube’a. Potem jednak skupiła się na rozwijaniu kariery filmowej, występując m.in. w serialach Trzynaście powodów czy Superman & Lois. Niemniej dopiero rola w Obsesji na dobre skupiła na Amerykance uwagę showbiznesu. Oczekuje się, że prędzej niż później aktorka może otrzymać propozycje od dużych marek, chociaż najwyraźniej nie tylko ze świata filmu. Możliwe też, że będzie mogła ona nawiązać do swojej growej pasji i wystąpić w grze wideo.
Przyznała to sama Navarrette, która miała ostatnio okazję rozmawiać z serwisem Variety:
Tak i wkrótce rozpoczynam swoją przygodę w tym kierunku. Chcę najpierw spróbować czegoś mniejszego, żeby badawczo sprawdzić grunt, a później spróbować czegoś innego. Gry wideo to, jak widać, jedna rzeczy, które bardzo mnie zainteresują.
GramTV przedstawia:
Nie wiadomo jednak, w jakiej konkretnie produkcji 25-latka miałaby wystąpić ani też kiedy zobaczymy efekty tego występu. Jednocześnie aktorka przyznała, iż jest ogromną fanką serii Resident Evil i jednym z jej marzeń jest otrzymanie roli w którejś z gier spod tej marki. Nawiasem mówiąc, niedawno pojawiły się też plotki, jakoby Navarrette mogła dołączyć do Filmowego Uniwersum Marvela. Miała ona nawet spotkać się z reżyserem Jake’em Schreierem, dodając przy tym, iż chętnie wcieliłaby się w Mystique, postać znaną z uniwersum X-Manów.
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