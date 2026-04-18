AC: Black Flag Resynced już dostępny w Animus Hub? Gra może czekać na odblokowanie

Coraz więcej dzieje się wokół Assassin’s Creed Black Flag Resynced. W miniony czwartek Ubisoft miał oficjalnie zaprezentować grę, ale ostatecznie opóźniono pokaz. Jedynie wybrana grupa dziennikarzy miała okazję zobaczyć trwający około 30 minut prezentację, po której wyciekła konkretna data premiery nadchodzącego remake’u. Dodatkowo w Ubisoft Connect gracze zauważyli nową grafikę, która promuje AC: Black Flag Resynced. Okazuje się, że to nie jedyne miejsce, gdzie gra już „istnieje” i wiele wskazuje na to, że pojawiła się w Animus Hub i już tylko czeka na swoje odblokowanie.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – czy gra pojawiła się w Animus Hub?

W serwisie X gracze zauważyli, że obok Shadows, Valhalli i poprzednich odsłon serii, Animus Hub pozwala również przejść do nowego, ale jeszcze nieodblokowanego okresu czasowego. To wskazuje, że Ubisoft planuje wprowadzić do swojego hubu związanego z serią Assassin’s Creed kolejnego bohatera, a co za tym idzie, nową przygodę, tym samym rozszerzając oś czasu uniwersum. Co istotne, akcja rozgrywać ma się po wydarzeniach z Assassin’s Creed Shadows, a więc Assassin’s Creed Black Flag Resynced pasuje idealnie do tej układanki. Shadows rozgrywa się w 1579 roku, zaś Black Flag w okresie od 1715 do 1722 roku.