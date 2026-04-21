Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation wprowadza weryfikację wieku. Sony odetnie graczy od niektórych funkcji z PSN

Radosław Krajewski
2026/04/21 07:00
0
0

Gracze będą musieli potwierdzić swój wiek, inaczej stracą dostęp do funkcji społecznościowych.

Sony szykuje istotną zmianę dla użytkowników PlayStation, która może wpłynąć na codzienne korzystanie z konsoli. Jeszcze w tym roku gracze zostaną poproszeni o potwierdzenie swojego wieku, jeśli będą chcieli nadal korzystać z funkcji społecznościowych.

PlayStation

Informacja pochodzi z wiadomości rozesłanej przez Sony Interactive Entertainment, w której firma podkreśla rosnące znaczenie bezpieczeństwa młodszych odbiorców. Nowe rozwiązanie ma zapewnić doświadczenia dopasowane do wieku użytkowników oraz dać rodzinom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób korzysta się z platformy, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

GramTV przedstawia:

Weryfikacja wieku obejmie globalnie wszystkich użytkowników PlayStation. Osoby, które nie zdecydują się na przejście tego procesu, nadal będą mogły grać, zdobywać trofea czy korzystać ze sklepu. Ograniczenia dotkną wyłącznie funkcji komunikacyjnych, takich jak wiadomości czy czat głosowy.

Sony nie ujawniło konkretnej daty wprowadzenia zmian, jednak wszystko wskazuje na to, że nowe zasady zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. W praktyce oznacza to, że użytkownicy chcący utrzymać pełną funkcjonalność społecznościową będą musieli przygotować się na dodatkowy krok weryfikacyjny.

PlayStation
Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-to-require-age-verification-for-certain-online-features/

Tagi:

News
Sony
PSN
PlayStation
PlayStation Network
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PS5
weryfikacja
blokada
ograniczenia
funkcje
weryfikacja wieku
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112