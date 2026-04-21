PlayStation wprowadza weryfikację wieku. Sony odetnie graczy od niektórych funkcji z PSN

Sony szykuje istotną zmianę dla użytkowników PlayStation, która może wpłynąć na codzienne korzystanie z konsoli. Jeszcze w tym roku gracze zostaną poproszeni o potwierdzenie swojego wieku, jeśli będą chcieli nadal korzystać z funkcji społecznościowych.

PlayStation zablokuje niektóre funkcje sieciowe, jeżeli nie potwierdzisz wieku

Informacja pochodzi z wiadomości rozesłanej przez Sony Interactive Entertainment, w której firma podkreśla rosnące znaczenie bezpieczeństwa młodszych odbiorców. Nowe rozwiązanie ma zapewnić doświadczenia dopasowane do wieku użytkowników oraz dać rodzinom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób korzysta się z platformy, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.