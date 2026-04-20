Twórcy Slay the Spire 2 przedstawiają roadmapę gry. Tak ma wyglądać przyszłość niezależnego hitu

Deweloperzy skupiają się na zdrowiu pracowników bardziej niż na sztywnych datach wydawania zawartości.

Studio Mega Crit opublikowało nową mapę drogową dla Slay the Spire 2, która od czasu debiutu we wczesnym dostępie święci triumfy. Gra sprzedała się już w nakładzie 5 milionów egzemplarzy, a w ciągu ostatnich 24 godzin bawiło się w niej jednocześnie blisko 300 000 osób.

Slay the Spire 2 – nowa zawartość i plany rozwoju

W kwietniowym biuletynie twórcy zapowiedzieli szereg nowości, unikając jednak podawania konkretnych terminów. Ma to na celu uniknięcie presji i utrzymanie wysokiej jakości produktu.