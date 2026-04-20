Twórcy Slay the Spire 2 przedstawiają roadmapę gry. Tak ma wyglądać przyszłość niezależnego hitu

Mikołaj Berlik
2026/04/20 15:30
Deweloperzy skupiają się na zdrowiu pracowników bardziej niż na sztywnych datach wydawania zawartości.

Studio Mega Crit opublikowało nową mapę drogową dla Slay the Spire 2, która od czasu debiutu we wczesnym dostępie święci triumfy. Gra sprzedała się już w nakładzie 5 milionów egzemplarzy, a w ciągu ostatnich 24 godzin bawiło się w niej jednocześnie blisko 300 000 osób.

Slay the Spire 2
Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 – nowa zawartość i plany rozwoju

W kwietniowym biuletynie twórcy zapowiedzieli szereg nowości, unikając jednak podawania konkretnych terminów. Ma to na celu uniknięcie presji i utrzymanie wysokiej jakości produktu.

Nadchodząca zawartość:

  • Nowe wersje Aktu 2 oraz Aktu 3.
  • Kolejny grywalny bohater dołączy do obsady.
  • Więcej kart, reliktów, mikstur i zdarzeń losowych.

Funkcje i systemy:

  • Wsparcie dla Steam Workshop (modowanie).
  • Dodanie nowych wersji językowych.
  • Bestiariusz – miejsce, w którym gracze sprawdzą statystyki i opisy napotkanych wrogów.
  • Eksperymentalne tryby rozgrywki.

Dalsza przyszłość:

Osiągnięcia i karty kolekcjonerskie Steam.

Porty na konsole oraz urządzenia mobilne.

Wprowadzenie mechaniki „Prawdziwego Zwycięstwa” (True Victory).

Casey z Mega Crit podkreślił, że jako mały zespół deweloperski wybierają zdrowe tempo pracy zamiast walki z terminami. Tłumaczy, że elastyczny grafik pozwala na spontaniczne eksperymenty, takie jak dialogi z Przedwiecznymi czy legendarne już „Pokoje Pełne Sera”.

Sztywne terminy owocują niedbałą, pozbawioną inspiracji pracą. Nie chcę 'Sloppy Spire 2', chcę Slay the Spire 2 – czytamy w oświadczeniu studia.

Twórcy Slay the Spire 2 zapowiedzieli, że nie zamierzają gwałtownie powiększać studia tylko po to, by szybciej ukończyć grę. Zamiast tego będą co tydzień oceniać priorytety i pracować nad tym, co w danym momencie uznają za najbardziej istotne dla graczy. Jednocześnie trwają ciągłe prace nad optymalizacją, balansem rozgrywki oraz poprawą oprawy wizualnej (zastępowanie tymczasowych szkiców finalną grafiką).

Źródło:https://insider-gaming.com/slay-the-spire-2-roadmap-prioritizes-healthy-workflow-over-dates/

Mikołaj Berlik
