Twórcy Slay the Spire 2 przedstawiają roadmapę gry. Tak ma wyglądać przyszłość niezależnego hitu

W kwietniowym biuletynie twórcy zapowiedzieli szereg nowości, unikając jednak podawania konkretnych terminów. Ma to na celu uniknięcie presji i utrzymanie wysokiej jakości produktu.
Nadchodząca zawartość:
Nowe wersje Aktu 2 oraz Aktu 3.
Kolejny grywalny bohater dołączy do obsady.
Więcej kart, reliktów, mikstur i zdarzeń losowych.
Funkcje i systemy:
Wsparcie dla Steam Workshop (modowanie).
Dodanie nowych wersji językowych.
Bestiariusz – miejsce, w którym gracze sprawdzą statystyki i opisy napotkanych wrogów.
Eksperymentalne tryby rozgrywki.
Dalsza przyszłość:
Osiągnięcia i karty kolekcjonerskie Steam.
Porty na konsole oraz urządzenia mobilne.
Wprowadzenie mechaniki „Prawdziwego Zwycięstwa” (True Victory).
Casey z Mega Crit podkreślił, że jako mały zespół deweloperski wybierają zdrowe tempo pracy zamiast walki z terminami. Tłumaczy, że elastyczny grafik pozwala na spontaniczne eksperymenty, takie jak dialogi z Przedwiecznymi czy legendarne już „Pokoje Pełne Sera”.
Sztywne terminy owocują niedbałą, pozbawioną inspiracji pracą. Nie chcę 'Sloppy Spire 2', chcę Slay the Spire 2 – czytamy w oświadczeniu studia.
Twórcy Slay the Spire 2 zapowiedzieli, że nie zamierzają gwałtownie powiększać studia tylko po to, by szybciej ukończyć grę. Zamiast tego będą co tydzień oceniać priorytety i pracować nad tym, co w danym momencie uznają za najbardziej istotne dla graczy. Jednocześnie trwają ciągłe prace nad optymalizacją, balansem rozgrywki oraz poprawą oprawy wizualnej (zastępowanie tymczasowych szkiców finalną grafiką).
