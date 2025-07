Ten hit HBO Max już teraz jest murowanym kandydatem do Oscara, choć do sezonu nagród jeszcze daleko

Na dalszych miejscach znajdują się inne mocne propozycje, jak Sentimental Value Joachima Triera pokazywany niedawno w Cannes, film z norweskim klimatem i doskonałymi recenzjami, czy Bugonia Yorgosa Lanthimosa, odważna satyra science fiction z Emmą Stone. Wśród nominowanych może też pojawić się debiut Paula Thomasa Andersona w nowym dla siebie gatunku akcji/komedii — One Battle After Another, którego premiera została przesunięta na jesień tego roku. W pierwszej dziesiątce znalazły się także dwa duże sequele: Wicked: For Good i Avatar: Ogień i popiół, a także film Jafara Panahiego To był tylko wypadek, który zdobył Złotą Palmę i jest symbolem irańskiego oporu artystycznego.

Choć do pełnego wyścigu o Oscary pozostało jeszcze sporo czasu, wczesne prognozy Gold Derby wskazują na Akademię bardziej otwartą na międzynarodowe produkcje, ambitne kino niezależne i kino rozrywkowe. Czy Grzesznicy Ryana Cooglera faktycznie zdobędą uznanie? Jak na razie, po kasowym sukcesie, film nie schodzi z pierwszego miejsca najchętniej oglądanych filmów platformy HBO Max.